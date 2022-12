Recién el martes se conoció de la captura en Caracas de Gabriel Salinas, implicado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia. La policía local del municipio Chacao, en la capital venezolana, aprehendió al sujeto junto a un acompañante, también solicitado por homicidio.



Este jueves durante una conferencia de prensa, el Ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos, presentó un video de Salinas, en el que confiesa su participación en el crimen. Manejó la moto de agua en la Playa en Barú hasta llegar a donde estaba el fiscal.

"Agarré 8.000 dólares y me vine hacia Venezuela", comentó Salinas, quien además aseguró en el video, que tenía nexos con los líderes criminales "El Koki", "El Vampi" y "El Wileisi", debido a que estuvo preso en cárceles venezolanas por los delitos de homicidio y secuestro.



Presunto homicida de Marcelo Pecci Foto: Policía Nacional y Fiscalía

El implicado fue detenido cuando transitaba en un vehículo junto a otro hombre de nombre Carlos Gómez. Ambos se conocieron en las cárceles venezolanas. Sin embargo no estaría implicado en el sicariato del fiscal.



Gómez relató que el carro en el que iban el martes por Chacao, era de su propiedad pues habían llevado a la mamá de Salinas al centro de Caracas.



En el video presentado por el ministro, Salinas comenta que "Estando en Medellín, en un evento de motopiruetas, me encontré a Francisco Correa, alias 'El Monín', donde me dice que hay que hacer la ejecución de un sicariato, yo le dije que si había dinero, me dice que sí y me da órdenes de que busque a dos personas más".



"En Cartagena nos da 'Monín' la pistola con la que íbamos a ejecutar el sicariato" y añade, "se baja 'El Guácala', ejecuta al fiscal, se monta en la moto y nos vamos, donde nos estaban esperando (...) para irnos hacia Medellín vía terrestre".

Parte de la confesión de Gabriel Salinas, implicado en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Salinas aseguró que recibió 8mil dólares como parte de pago. pic.twitter.com/AFcPvKVvdR — Ana Rodríguez Brazón (@anarodriguez_b) December 22, 2022

El ministro Ceballos aseguró que grupos delicuenciales operaban desde Colombia con el beneplácito del presidente Iván Duque, y que eso dificultaba la coordinación policial entre ambos países. Recalcó que ahora será más fácil debido a la comunicación entre ambos gobiernos.



Salinas será juzgado en Venezuela porque es ciudadano de ese país. Aún no se sabe la pena que le será impuesta . Sin embargo, el Código Orgánico Procesal Penal del país, estipula una pena de 25 a 30 años por el delito de sicariato. La pena máxima en Venezuela es de 30 años.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

