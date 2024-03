Fiscal de Venezuela: detenido 'vinculado' a Vente Venezuela 'intentó suicidarse'

El Fiscal General de Venezuela, Tarek Wiliam Saab, aseguró que Jerry Ostos, detenido por ser parte de una trama de magnicidio contra Nicolás Maduro, según ha denunciado el mismo Saab, intentó atentar contra su vida en prisión.

Según declaraciones de Saab, Ostos está vinculdo la organización Vente Venezuela, de la opositora María Corina Machado.

"El imputado Jerry Argenis Ostos Perdomo, quien fue presentado ante el Tribunal 2 Contra Terrorismo por los delitos de: Terrorismo, Magnicidio en grado tentativa, porte ilícito de arma en lugares prohibidos, instigación al odio y Asociación y actualmente recluido en el Sebin: presentó ayer un intempestivo Episodio Psicótico, en donde dicho sujeto pretendió sorpresivamente afectar su integridad física; por tal motivo instruimos de manera inmediata a nuestra División Biopsicosocial Forense del Ministerio Público: brindar la atención médica especializada para el diagnóstico de su salud mental y facilitar el tratamiento pertinente con el propósito de resguardarle el Derecho Humano a la Salud", escribió Saab en la red social X.

Según el fiscal, al detenido se le ofreció atención, medicación y se mantiene en "observación y vigilancia las 24 horas como garantía de su estabilidad física y emocional".

¿Quién es Jerry Ostos?

El pasado 25 de marzo, durante la inscripción de Nicolás Maduro como candidato presidencial, se realizó la detención de Ostos, según explicó el Fiscal Saab, alegando que el hombre estaba en la Plaza Diego Ibarra, en los alrededores del Consejo Nacional Electoral, con un arma de fuego y un cargador 9 mm con capacidad de 15 municiones.

Ostos es acusado de ejecutar un plan contra Maduro. Foto:Cortesía Ministerio Público Compartir

Según la versión oficial, planeaba un ataque con otro hombre, también capturado, identificado como Carlos Eduardo Castillo. Saab declaró que Ostos y Castillo estaban a escasos 20 metros de la tarima presidencial.

“A las 11:30 am se observó que personas alteradas señalaban a un ciudadano que se encontraba en el lugar y que, presuntamente, portaba un arma de fuego entre su ropa y una pancarta”, relató Saab desde el Ministerio Público el 26 de marzo.

Saab presentó a Ostos como coordinador nacional de Vente Venezuela.

Contradicciones

Algunos portales de noticias y periodistas especializados en la fuente policial y militar, aseguran que Ostos era funcionario del Gobierno y que trabajó en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Desde 2022 en sus perfiles de redes sociales aseguró que ya no era chavista y que se volvía opositor.

“Yo que siendo pobre y honesto apoyé ciegamente al presidente Chávez hasta el punto de dar mi vida por él. Me doy cuenta de tanta mentira y engaño que había dentro de aquello llamado ‘socialismo del siglo XXI’ ahora que ando desempleado por renunciar al gobierno en el Seniat soy visto como un bicho raro porque nunca me gustó ni me gusta la corrupción”, afirmó en una de sus publicaciones.