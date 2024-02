Exteniente venezolano, opositor de Maduro, también habría sido retenido en Colombia

El posible secuestro del ex preso político venezolano Ronald Ojeda Moreno, un exteniente que estaba asilado en Chile, no sería la primera operación que realizan funcionarios venezolanos en otros países.



Un caso similar ocurrió con el primer teniente Franklin Caldera Martínez, quien desertó de las Fuerzas Armadas el 13 de enero de 2019 y se fue a vivir a Colombia. La familia del joven denunció que grupos militares venezolanos se infiltraron en Colombia y lo llevaron a Venezuela.



Martínez está preso en Caracas desde el 11 de febrero del 2021 y ha estado en varios centros de reclusión.



"Ese secuestro fue efectuado por funcionarios del gobierno venezolano, la DGCIM, junto a un grupo armado llamado Eln. Fue trasladado por trochas, llevado hasta territorio venezolano, donde fue embarcado en una aeronave y lo trasladaron a Caracas a un centro de torturas llamado La Cueva", denunció su padre en una entrevista con el medio venezolano Runrunes.



Hoy a las 2pm está previsto comenzar desde cero el Juicio en contra de mi amado hijo Franklin, el cual tiene 1100 días Privado de Libertad Injustamente. "Recuerden que fue SECUESTRADO en Colombia por la DGCIM y el ELN".

No más!!@KarimKhanQC@CorteIDH#LibertadParaFranklinCaldera pic.twitter.com/WxVV81t9Dk — Franklin Caldera (@FranklinCalderC) February 22, 2024

Caldera ha estado recluido en diversos centros de detención y tortura del régimen chavista, incluidos la sede de la DGCIM, en Boleita, y la cárcel militar de Ramo Verde.



A Franklin Caldera Martínez se le acusa de ser uno de los integrantes del grupo de militares rebeldes que lideró la Operación Aurora, un alzamiento desarrollado en el fuerte Santa Elena el 22 de diciembre de 2019 en el municipio de Gran Sabana, estado Bolívar.



También se le señala de estar involucrado en la denominada Operación Gedeón, una conspiración de un grupo de militares disidentes que estaban exiliados e intentaron “infiltrarse” en Venezuela a través de las costas del estado Vargas en el año 2020, según publica el medio Monitoreamos.



Sobre el hecho ocurrido en Chile con el teniente Ojeda no se tiene mayores detalles. Al parecer el grupo encargado de secuestrar a Ojeda fue la Dirección de Contra inteligencia Militar (Dgcim).

El teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno habría sido secuestrado en Chile.

El subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve, informó este miércoles que el Ejecutivo pidió levantar una alerta a la Interpol y reforzar el control fronterizo, tras conocerse el supuesto secuestro de un ciudadano de nacionalidad venezolana que sería un exmilitar que vive en Chile.



"El Gobierno le ha pedido a las policías que refuercen los controles fronterizos, tanto a Carabineros de Chile, que tiene a cargo el control de las fronteras, como a la Policía de Investigaciones (PDI) que tiene a cargo el control migratorio, y se ha solicitado levantar una alerta Interpol, cuestión que ya se ha hecho", expresó Monsalve tras la reunión de urgencia que el Gobierno chileno mantuvo al conocerse el presunto secuestro.



Según información difundida por la prensa local, la víctima sería el exmilitar Ronald Ojeda Moreno, quien habría sido secuestrado esta madrugada en su casa por un grupo de sujetos que se habrían hecho pasar por policías.

Cárcel en Venezuela (foto referencia).

Monsalve explicó que, además, el Ministerio de Defensa solicitó "activar y fortalecer" los controles fronterizos que ejecutan instituciones como la Policía Marítima en los puertos, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en los aeropuertos, y las Fuerzas Armadas en las regiones norteñas de Arica, Tarapacá y Antofagasta.



La autoridad recordó que es la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) la encargada de "llevar adelante las diligencias para esclarecer este caso" e insistió que la investigación fue declarada "secreta" por la Fiscalía, por lo que "es imposible entregar detalles".

