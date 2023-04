Los rumores sobre lo que sucederá el 25 de abril en Bogotá no dejan de circular. Ese día está prevista una cumbre impulsada por el presidente Gustavo Petro para encaminar el diálogo político venezolano, el cual lleva casi un año paralizado.



El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijo este lunes que espera el éxito del encuentro, tema que abordó el domingo en Caracas con el canciller Álvaro Leyva en una reunión de más de dos horas. Insistió en que tiene "grandes expectativas".

“Yo le manifesté (a Leyva) todo el apoyo de Venezuela para que esa cumbre permita dinamizar y reanimar toda la lucha de nuestro país por lograr el respeto a nuestra soberanía, independencia y el levantamiento definitivo de todas las medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela, sobre la base del diálogo político soberano”, aseguró Maduro en la edición número 1.° de su nuevo programa de televisión llamado 'Con Maduro +'.



Justamente sobre las sanciones que pesan sobre Venezuela, Petro hizo mención este lunes desde las Naciones Unidas. “El objetivo de la cumbre es que no haya sanciones y que haya mucha más democracia en Venezuela”, sentenció el presidente colombiano.



Y precisamente la Cancillería venezolana aprovechó para reiterar que con sanciones no hay posibilidad de diálogo con la oposición.

#COMUNICADO El Gobierno Bolivariano ante la convocatoria, por parte del Presidente de la República de Colombia @petrogustavo, de la Conferencia sobre diálogo político de los venezolanos y el fin de las sanciones contra nuestro país. pic.twitter.com/l5DsymSXM8 — Yvan Gil (@yvangil) April 17, 2023

Según la Cancillería, serán 19 los países invitados que buscarán tratar el tema de Venezuela. Se conoció, además, que el presidente Petro podría reunirse el 22 de abril con sectores de la oposición venezolana en Bogotá.

Críticas

El opositor Juan Guaidó, por su parte, criticó la cumbre considerando que no es necesario el levantamiento de las sanciones.



"Para que haya cero sanciones necesitamos democracia al 100 %, que no la tengamos es la causa de las sanciones. La democracia se construye con hechos concretos, no con palabras", escribió Guaidó en su Twitter.

Eliminar las sanciones extingue la posibilidad de un Acuerdo y le dará un cheque en blanco al régimen para seguir violando DDHH. Pdte. Petro, ¿va a comportarse como un aliado de Maduro o de los venezolanos? ¿Se pronunciará en contra de la persecución política y a la prensa libre? — Juan Guaidó (@jguaido) April 17, 2023

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS