Ya la fecha está fijada. El próximo 30 de septiembre Venezuela abrirá cuatro de sus consulados en Colombia. Se trata de Medellín, Riohacha, Cartagena y Barranquilla, con lo que serán cinco los consulados en funcionamiento, pues Cúcuta ya está operativo.



Además, ese día también entrará en funcionamiento la oficina consular de Bogotá.



EL TIEMPO conversó en exclusiva con el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez, quien aseguró que también esperan abrir el consulado en Bucaramanga en los primeros días de octubre.

Además, afirmó Martínez, por primera vez Caracas tendría representación consular en Cali. "Jamás ha existido, pero está en estudio abrir ese consulado”, dijo a este diario.

“Para el próximo año se estudia abrir Puerto Carreño, puerto Inírida y Arauca”, enfatizó Martínez, quien ha seguido de cerca el restablecimiento de relaciones y participa como representante de Venezuela en los diálogos de paz entre el Eln y el Gobierno de Colombia.

¿Qué pasa en Venezuela? Colombia sigue sin abrir consulados



Al contrario, Colombia ha tardado un poco más en abrir sus sedes en Venezuela. Con frecuencia, los colombianos buscan información para solicitar documentos, pasaportes, asesoría para el traslado de difuntos y demás trámites, con la esperanza de que pronto estarían abiertos los consulados. Sin embargo, hasta la fecha, solo San Antonio del Táchira, a cargo del cónsul Alejando Mahe, atiende al público.



Caracas sigue siendo la gran incógnita. Hace casi seis meses que la cónsul Fulvia Benavides llegó a la capital venezolana y aún no se han abierto las puertas.



Fuentes diplomáticas aseguraron a EL TIEMPO que si bien ya hay personal y faltan máquinas de la registraduría, hay que acelerar el proceso de atención.



“Mi madre murió y no he podido realizar los trámites correspondientes, ni siquiera traer sus cenizas. Mi hija necesita documentos para la universidad. ¿Quién nos atiende?” comentó a este diario Dalia Flores, una ciudadana colombo venezolana que al igual que muchos, espera que se abra el consulado en Caracas.

Embajador Milton Rengifo Foto: EL TIEMPO

En conversación reciente con EL TIEMPO, el embajador colombiano en Venezuela, Milton Rengifo, aseguró que se estaba trabajando para acelerar la apertura y que hasta se había pensado en habilitar un espacio en la misma embajada. Por temas de infraestructura, dijo, se dieron cuenta de que esta alternativa no era posible.



Está previsto que en algunas semanas pueda abrir el consulado de Maracaibo, a cargo de la cónsul Mirza Gnecco y que, según una fuente reveló a este diario, ha insistido a la Cancillería por el envío de las máquinas registradoras para comenzar a operar.



Abrir los 14 consulados fue una de las peticiones de Gustavo Petro y al parecer se lo dijo en varias ocasiones al exembajador Armando Benedetti, que en su primer encuentro con los medios venezolanos aseguró que al menos cinco comenzarían a operar.



Fuentes en Bogotá dijeron que una de las razones por las que Caracas no abre es porque hay reparaciones que se tornan costosas, como el aire acondicionado y la instalación de internet.



EL TIEMPO consultó con la embajadora Benavides sobre el retraso pero no hubo respuesta.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS