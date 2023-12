¿Por qué se ha retrasado la liberación de los estadounidenses presos en Venezuela?

El plazo dado por Estados Unidos para que el Gobierno de Nicolás Maduro eliminara inhabilitaciones a opositores y liberara estadounidenses presos en Caracas se venció.



El tope era el pasado 30 de noviembre. Pero ese día solo se anunciaron avances sobre la primera exigencia, los detenidos quedaron a la espera.



Se trata de al menos 13 estadounidenses y una veintena de venezolanos que aguardaban ese día como posible fecha de salida de prisión. Entre los estadounidenses está el abogado Eyvin Hernández, detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela.



Hernández envió una carta a la Casa Blanca y, además, se conocieron algunos audios de él y de otro preso que solicitan a Joe Biden trabajar por su liberación, incluyendo un posible canje por el empresario Álex Saab.



Y es que han pasado cinco días después de la fecha límite y no se avistan las liberaciones que fueron acordadas en las conversaciones entre el chavismo y la oposición en octubre en Barbados. CBS News obtuvo una carta y grabaciones enviadas desde Caracas por Hernández y otro compañero de cárcel, Jerrel Kenemore, un ingeniero de software del norte de Texas, en la que piden a su gobierno trabajar por la liberación.



"He estado en cautiverio durante aproximadamente 20 meses y no hay nada que desee más que mi propia libertad y la libertad de mis hermanos y hermanas que actualmente están en cautiverio conmigo", dijo Hernández en la carta a la que tuvo acceso CBS News.

Eivyn Hernández, detenido en la frontera con Colombia. Foto: CBS News

Hernández también llamó al secretario de Estado, Antony Blinken, y nombró específicamente a cada uno de los principales funcionarios latinoamericanos de la administración Biden, incluido Juan González, del Consejo de Seguridad Nacional, y el enviado de rehenes, Roger Carstens. Hernández dijo que cree que deberían reunirse cara a cara con funcionarios del gobierno venezolano.



"Creo que la forma más humana de lograr nuestra libertad es estableciendo relaciones humanas personales entre los diferentes miembros de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela", escribió Hernández.



El medio estadounidense también tuvo acceso a una grabación de Kenemore, quien desde prisión pidió "máxima presión positiva" sobre Joe Biden, diciendo que hay "un acuerdo sobre la mesa" para un intercambio de prisioneros entre 20 venezolanos y 13 estadounidenses.



Jerrel Kenemore, preso estadounidense en Venezuela. Foto: CBS News

Kenemore también dijo en la grabación que tiene motivos para creer que Caracas quiere que Estados Unidos libere a una "persona favorita". Aunque no dijo su nombre, todo indica que se refería a Saab, preso en Miami.



"Tenían hasta la tarde del día 30 para tomar este tipo de decisiones", dijo el domingo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a la moderadora de "Face the Nation", Margaret Brennan, refiriéndose a las autoridades del gobierno de Maduro. "Desafortunadamente, no lo hicieron. Por eso ahora vamos a volver a las opciones políticas y revisar cuáles son nuestras posibilidades".



CBS News conversó con la familia de Eyvin Hernández, la cual esperaba que ese 30 de noviembre el abogado regresara a EE. UU.



Fuentes de EL TIEMPO aseguraron en días pasados que hay mucha presión por parte de los familiares de los estadounidenses para que Caracas y Washington den el paso para hacer el canje de los detenidos.



Ya en otras oportunidades se han realizado liberaciones de este tipo. En octubre de 2022, por ejemplo, siete estadounidenses fueron liberados de Venezuela en un intercambio de prisioneros por dos sobrinos de la esposa del presidente Maduro.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS