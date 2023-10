¿EE. UU. está impulsando nuevas negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro?

Aunque antagónicos, al menos en discursos políticos, todo apunta a que Estados Unidos y Venezuela han llegado a varios acuerdos. Algunos, por el momento, no serán públicos, pero conducirían a la reactivación de la mesa de diálogo en México entre el chavismo y la oposición.



Ninguna de las partes ha confirmado que se sentarán de nuevo, pero "si se han llegado a acuerdos", dijo este martes una fuente a EL TIEMPO.

Y esos acuerdos han sido con la administración de Joe Biden, que insiste en garantías democráticas a cambio de flexibilización de sanciones: la petición principal del gobierno de Maduro.



Las partes involucradas fueron consultadas por este diario, pero no hubo respuesta. Sin embargo, fuentes ligadas al proceso aseguraron que en los próximos días se verán nuevas acciones, tal como la que sorprendió hace unos días con el anuncio de que Washington y Caracas retomarían los vuelos de deportación de venezolanos ilegales. Sin embargo, no se conocen detalles sobre qué aerolínea ejecutará los vuelos ni cuándo iniciarán.



"Estamos dispuestos al inicio formal del mecanismo de México, la necesidad que tenemos que el proceso del 2024 sea con todas las garantías para una transición. El proceso de Negociacion es urgente", dijo hace unos días el opositor Tomás Guanipa, integrante de la Plataforma Unitaria.



Según el portal venezolano, Efecto Cocuyo, las conversaciones para estos acuerdos se dieron en Catar, aunque hace unos meses el presidente del parlamento y jefe de la delegación chavista en los diálogos de México, Jorge Rodríguez, aseguró a los medios de comunicación que estas reuniones no se efectuaron.



Precisamente en días recientes, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, estuvo en Doha "para reforzar las relaciones bilaterales". Sin embargo, una fuente dijo a este diario que también era para avanzar en los acuerdos con EE. UU. y la oposición.

¿Cuáles serán las novedades?

Según el portal Efecto Cocuyo, los acuerdos se basan en retomar los diálogos de México, permitir las primarias opositoras del 22 de octubre, excarcelar a al menos 100 presos políticos y condiciones electorales de cara a las presidenciales en 2024 a cambio de flexibilización de sanciones por parte de EE. UU.

Sin embargo, esto no está muy claro, pues justo el domingo el opositor Henrique Capriles retiró su candidatura a las primarias por estar inhabilitado para participar en ellas.



Esto abre interrogantes, pues si se trabaja en levantar inhabilitaciones, ¿a qué se debe el retiro de la candidatura de Capriles? Algunos creen que más bien es para presionar a que María Corina Machado- de primera en las encuestas e inhabilitada- también decline.



La firma Eurasia Group cree que Maduro está dispuesto a fijar una fecha para las elecciones, liberar a algunos presos y, potencialmente, reanudar las conversaciones con la oposición en México.



"Pero es poco probable que permita una observación creíble o que participen los candidatos más fuertes de la oposición, ya que no puede permitirse el lujo de arriesgar unas elecciones competitivas. Esto, a su vez, garantizará que los cambios en las sanciones de Estados Unidos sigan siendo graduales, siendo improbable una liberalización más amplia de las sanciones".



Ante todas las especulaciones, algunas agencias de noticias afirman que se darán nuevas concesiones petroleras que además beneficiarían a Venezuela en este contexto de guerra en Medio Oriente.



Lo cierto es que Maduro sigue enfrentado con los opositores, a quienes acusó en la noche de este lunes de promover la migración con "redes de coyotes" a lo largo de América Latina, culpando entre otros a los exiliados dirigentes Leopoldo López y Juan Guaidó, sin presentar pruebas.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS