EE. UU. impulsa fondo para ayudar a Venezuela a reconstruir comercio

Estados Unidos reveló este sábado que está trabajando con otros países para crear un fondo de 10.000 millones de dólares, con el fin de ayudar a un futuro nuevo Gobierno en Venezuela a reconstruir su capacidad de comerciar con el mundo.



El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, hizo el anuncio en declaraciones a un reducido grupo de periodistas al concluir su participación en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), según el diario 'The Wall Street Journal'.

"Vamos a trabajar para intentar formar un consorcio de alrededor de 10.000 millones de dólares en financiación de comercio que estarían disponibles para el nuevo Gobierno, para espolear el comercio", afirmó Mnuchin.

El titular del Tesoro no precisó qué otros países planean contribuir a esa medida, pero esta semana Estados Unidos participó en una reunión sobre cómo apoyar la recuperación económica en Venezuela junto a ministros de finanzas de Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido y otros, recuerda el 'Journal'.



Mnuchin también aseguró que había comenzado conversaciones con el FMI y el BM sobre la posibilidad de que proporcionen apoyo financiero a Venezuela. Sin embargo, las reglas del Fondo impiden que el organismo ofrezca esa asistencia al líder opositor Juan Guaidó, que se proclamó presidente en enero pasado tras declarar ilegítimo el nuevo mandato de Nicolás Maduro, mientras no haya consenso entre sus miembros sobre si le reconocen.



Más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero algunas naciones poderosas, como Rusia y China, siguen respaldando a Maduro.



"Solo podemos dejarnos guiar por los miembros, no es una cuestión de que nosotros decidamos. Tiene que ser una amplia mayoría de nuestros miembros la que reconozca diplomáticamente a las autoridades que contemplan como legítimas", dijo este sábado la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en una conferencia de prensa.

Y añadió: "Hay algunos miembros examinando su posición, y en cuanto eso ocurra y podamos identificar a las autoridades, estamos preparados para actuar, y desplegar todos nuestros recursos si se nos pide ayudar, junto con otros organismos".



Lagarde dijo esta semana en una entrevista con Efe que, una vez concluya la actual crisis política, "Venezuela necesitará una ayuda enorme" para superar su situación económica, con una contracción estimada para 2019 del 25 % y una inflación de más del 10.000.000 %.



Algunos analistas consultados por Efe sitúan el posible paquete de rescate del FMI y otras instituciones para estabilizar la economía venezolana en al menos 60.000 millones de dólares.



EFE