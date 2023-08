Estados Unidos y Venezuela se mantienen en conversaciones y ambos presentan exigencias. La administración de Joe Biden estaría dispuesta a levantar las sanciones contra Caracas si el chavismo accede "elecciones libres y justas".



(Lea además: Oposición de Venezuela inicia campaña para primarias de octubre)



En conversaciones preliminares participan funcionarios senior de ambas naciones, incluido el jefe del Congreso venezolano, Jorge Rodríguez, según personas familiarizadas con el proceso, que pidieron no ser identificadas.

Estas revelaciones las hace la agencia de noticias Bloomberg, la cual asegura que Washington ha planteado la idea de un alivio de las sanciones para persuadir al régimen del presidente Nicolás Maduro de celebrar una elección presidencial competitiva en 2024 y liberar a los presos políticos.



Las sanciones han agravado la crisis económica y humanitaria de Venezuela al obstaculizar las ventas de petróleo, aunque fracasaron en su objetivo original de derrocar a Maduro. De llegar a un acuerdo, Estados Unidos otorgaría una licencia para levantar temporalmente algunas o todas las sanciones a Venezuela.



( Lea además: Las alianzas no occidentales de Venezuela que deberían preocupar a Colombia)



Según la agencia de noticias, las conversaciones presentan la primera oportunidad importante para aliviar las restricciones, la mayoría de las cuales fueron implementadas por la administración del expresidente Donald Trump, que adoptó un enfoque de línea dura hacia el Gobierno socialista.



Se prevé que Maduro, en el poder desde 2013, se postule para un tercer mandato el próximo año, sin embargo, aun no ha fijado una fecha para la votación ni ha invitado a observadores extranjeros.



No está claro qué tan pronto se podría llegar a un acuerdo, si es que se llega a uno, y mucho dependerá de las acciones del régimen de Maduro, según la agencia. El Gobierno ha adoptado una serie de medidas antidemocráticas, incluida la exclusión de candidatos de la oposición como María Corina Machado.



(Lea además: Maduro pide incrementar coordinación con Colombia para combatir 'amenazas' en frontera)



"Si Venezuela toma medidas concretas para restaurar la democracia, que conduzcan a elecciones libres y justas, estamos preparados para aliviar las sanciones correspondientes", dijo Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en respuesta escrita a las preguntas de Bloomberg.



Cualquier acuerdo llegaría en un momento crítico, ya que Venezuela pronto anunciará una nueva junta electoral encargada de supervisar las elecciones. Funcionarios de prensa de la presidencia de Venezuela y Jorge Rodríguez no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS



Con información de Bloomberg