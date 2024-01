¿Está a punto de romperse el acuerdo chavismo - oposición de cara a las presidenciales?

Los avances entre el Gobierno y la oposición de Venezuela estarían por detenerse. La eminente ruptura de los acuerdos de Barbados –un compromiso alcanzado en octubre- sumerge la vida política del país en la incertidumbre, especialmente cuando uno de los puntos del consenso es la realización de elecciones presidenciales el segundo semestre de 2024.



A pocos días de finalizar enero, Venezuela aún no anuncia la fecha de sus elecciones, a diferencia de los más de 70 países que tienen comicios este año. Y, aunque Nicolás Maduro asegura que sí habrá, asoma que "los acuerdos de Barbados están heridos de muerte” y esto se debe a las “conspiraciones” que ha denunciado en su contra, las cuales incluirían su asesinato.



"Los declaro en terapia intensiva, los apuñalearon, los patearon. Ojalá podamos salvar los acuerdos de Barbados y empujar a través del diálogo grandes acuerdos de consensos nacionales (...) sin planes para asesinarme, asesinarnos o llenar de violencia el país", añadió el mandatario ante altos funcionarios de su administración.



Estas declaraciones se sumaban a las hechas por el jefe de la delegación del gobierno de Maduro y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien había dicho que habrá elecciones en 2024 "con acuerdo de Barbados o sin acuerdo de Barbados" pero a su vez añadía que "no hay forma de que esta mujer sea candidata a nada en ninguna elección", advirtió Rodríguez, refiriéndose a la opositora María Corina Machado.



Denunciamos los 5 eventos conspirativos que la extrema derecha intentó ejecutar contra el Pdte. Maduro y la paz de la República. ¡Desde la AN daremos un debate profundo para tomar decisiones drásticas contra quienes insisten en desestabilizar un país que está en paz! pic.twitter.com/QZnBcQvCM5 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) January 26, 2024

¿Cómo se vislumbra el 2024?

Para Luis Vicente León, director de la firma consultora Datanálisis, hay sin duda mucha incertidumbre en la evolución política de este año, sin embargo, se atreve a dar varias proyecciones.



Para León, el Gobierno intentará preservar el poder por todos los medios a su alcance y eso incluye la consolidación de su control institucional, el uso de recursos económicos, aumento de gasto público, ingreso laboral, bonificaciones y repartos, aumento del control comunicacional, estímulo a la fractura y abstención opositora, neutralización política del cualquier enemigo electoral peligroso, acción contundente contra cualquier intento real de protesta o desestabilización y criminalización de adversarios, reales o imaginarios, como mecanismo disuasivo.



En el otro frente, la oposición no le queda sino tomar decisiones de cara a las acciones del madurismo. Ir o no a elecciones “en las condiciones no competitivas en las que se van a ejecutar (si se ejecutan)”, dice el analista.



También los factores opositores requieren lograr la unidad alrededor de una estrategia y no de una persona. Por otro lado, deben decidir si “fundamentar su acción en el apoyo internacional y depender exclusivamente de él, perdiendo la independencia y capacidad de acción individual o concentrarse fundamentalmente en su trabajo político interno”.

Machado salió a marchar este martes. Foto: AFP



¿A quién va dirigido el mensaje de Maduro?

La Plataforma Unitaria, la agrupación encargada de las negociaciones con el chavismo, solicitó activar la verificación de Barbados ante “razia” chavista. En un comunicado, la PUD hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional.



La coalición también pidió al Ejecutivo que se informe el lugar de reclusión de las personas que han sido detenidas en las últimas horas, que incluyen profesores y militantes del partido Vente Venezuela de María Corina Machado “ya que no han cometido ningún delito”.



"Rechazamos enérgicamente la nueva ola represiva del régimen al repetir el patrón de violación de derechos humanos que, por años, ha utilizado para perseguir, secuestrar y encarcelar dirigentes políticos, luchadores sociales, sindicalistas, estudiantes, tuiteros, maestros y amas de casa", expresó la PU.



Pero, para el politólogo Walter Molina, el mensaje del Gobierno no es a la oposición, sino a sus filas y principalmente a Estados Unidos “país al que ha retado una y mil veces y solo han respondido con tuits de ‘preocupación’. Están midiendo”.



Esta especie de “medición” se da en el contexto de alivio de sanciones petroleras que permitieron una mejoría en la economía pero además en la liberación de Álex Saab a cambio de 10 estadounidenses y 17 venezolanos, sin embargo en los últimos días ya han sido encarcelados 30 venezolanos más.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS