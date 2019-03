Esposa de Juan Guaidó denuncia ataque al líder opositor en Caracas

Fabiana Rosales, esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, denunció este martes un ataque contra su marido, en el que supuestamente apuntaron con armas y lanzaron gases lacrimógenos contra su vehículo, acción que consideró "muy lamentable".



"Esto son atentados contra su vida y su integridad física. Denunciamos una vez más que a Juan Guaidó intentan acabarlo", dijo Rosales a su llegada a Nueva York, en el marco de su gira por varios países de América.

La pareja de Guaidó, quien es jefe del Parlamento venezolano y que en enero se proclamó presidente interino de Venezuela, aseguró que ya antes se han llevado a cabo actos de violencia contra miembros del Legislativo por parte de colectivos armados que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con Rosales, a su esposo lo atacaron este martes, cuando salía del Parlamento, en la capital venezolana, "le apuntaron con armas y lanzaron gases lacrimógenos" contra el auto en el que viajaba.



"Fue muy grave, muy lamentable lo ocurrido hoy, lo que pudo haber terminado en una tragedia", señaló Rosales en la Iglesia de Santa Teresa, en Manhattan, donde se celebró una misa por Venezuela y en la que aprovechó para reunirse con miembros de la

comunidad venezolana en Nueva York.

Fabiana Rosales llegó a Nueva York después de viajar a Chile y Perú; y este miércoles se reunirá en Washington con el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence

Rosales señaló que había podido comunicarse con su esposo: "Me dijo que me quedara tranquila. Siempre me dice que me quede tranquila".



El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, reaccionó en un comunicado al supuesto ataque sufrido por Guaidó: "Estamos monitoreando las informaciones de estos (ataques) y otros actos de intimidación por parte de las pandillas armadas y sin ley de Nicolás Maduro, conocidas como colectivos".



Pompeo, además, avisó a las fuerzas de seguridad venezolanas que son responsables de proteger a Guaidó y que deben "poner fin a la violencia e intimidación de estos grupos armados irregulares".



"Estos actos de intimidación no lograrán retrasar lo inevitable: la restauración pacífica de la democracia, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Venezuela", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.



Venezuela afronta una crisis política y social que se acentuó después de que el pasado 23 de enero el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino y logró el respaldo de buena parte de los países del continente americano, incluido EE. UU., y una veintena de naciones europeas.

La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato de seis años que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, al considerar ilegítimas las elecciones de mayo del año pasado, asegura que el país atraviesa una "emergencia humanitaria compleja" y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla.



Rosales se mostró esperanzada ante el futuro del país y pidió a los venezolanos que han emigrado a otras naciones que regresen. "Venezuela decidió cambiar y el 2019 es el año de la paz, de la reconstrucción y de que los venezolanos vuelvan a casa", declaró.



Rosales llegó a Nueva York después de viajar a Chile y Perú; y este miércoles se reunirá en Washington con el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, con quien dijo conversará sobre los últimos acontecimientos en su país. También se reunirá el jueves con la primera dama de EE. UU., Melania Trump.

