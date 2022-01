Venezuela y Colombia comparten 2.200 kilómetros de frontera con accesos en su mayoría fáciles, lo que ha permitido por años el desplazamiento de ciudadanos de ambas naciones.



(Le puede interesar: Lo que acordaron Putin y Maduro para estrechar su cooperación)



Hoy, la preocupación se centra en Arauca, no solo por el avance de las disidencias de las Farc y del ELN sino porque del lado venezolano, además de estos grupos, militares rusos estarían realizando labores de espionaje al vecino país.



(Lea aquí: Las razones de Rusia para considerar poner misiles en Cuba y Venezuela)

El Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS), en exclusiva para EL TIEMPO, detalló cómo militares rusos apostados en Arauca estarían vigilando a Colombia, representando un tema de cuidado y que debe ser observado por la inteligencia colombiana, la misma que la semana pasada confirmó que la presencia de las tropas de Vladimir Putin se extendía hacia los bordes con Venezuela.



Hay un sistema de radares como el P18 que son radares móviles que se encontraban del lado de los estados Táchira y Zulia con largo alcance y que hace poco fue trasladado a Apure, comenta a este diario Joseph Humire, director ejecutivo del SFS.

El mandatario chavista 'está manipulando este conflicto' porque pudiera ser un pretexto para solicitar mayor presencia militar de aliados externos FACEBOOK

TWITTER

“También sabemos que se le han dado los aviones no tripulados a Maduro, Orlan 10, que son los mismos equipos que Rusia utilizaba en Siria, Libia y Ucrania”, agrega el experto en crimen transregional.



Con este panorama, Arauca podría convertirse en el epicentro no solo de un conflicto entre Colombia y Venezuela, sino una muestra de poder ruso frente a Estados Unidos (EE. UU) cuyo principal aliado en la región es Colombia.



Desde el año pasado, las Farc y el ELN se han enfrentado en Apure, territorio venezolano. El año 2022 comenzó con la muerte de 23 personas y los enfrentamientos no han parado. Incluso, la noche de este 19 de enero estalló un carro bomba en el Arauca colombiano.

Facebook Twitter Linkedin

El conflicto se da en la zona de frontera de Arauca, entre Colombia y Venezuela. Foto: John Mendoza - El Tiempo

La administración de Nicolás Maduro ha sido reservada en cuanto a las opiniones sobre el tema y ha señalado que la mayoría de los enfrentamientos son del lado colombiano. Para Humire, el mandatario chavista “está manipulando este conflicto” porque pudiera ser un pretexto para solicitar mayor presencia militar de aliados externos.

También sabemos que se le han dado los aviones no tripulados a Maduro, Orlan 10, que son los mismos equipos que Rusia utilizaba en Siria, Libia y Ucrania FACEBOOK

TWITTER

En un recorrido por el río Arauca, el SFS evidenció no solo presencia de las disidencias de las Farc sino cómo las señales telefónicas son intervenidas desde Venezuela.



“Colombia está preparada”, pero debe aumentar la habilidad de conectarse con la sociedad haciéndoles saber que tienen un enemigo común como el régimen de Maduro, precisa Humire.



Desde el SFS creen que la amenaza rusa es real y podría estar en riesgo la seguridad nacional y en temas de fronteras el gobierno de Putin tiene experiencia y conocimiento con “vigilancia y reconocimiento más avanzado acompañado de guerra electrónica”.



(En otras noticias: Por qué una posible invasión rusa de Ucrania hace temer una guerra)



A través de las redes sociales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha publicado información sobre los operativos que estarían desplegando en esa zona con el fin de neutralizar a lo que desde Caracas se han denominado “Tancol” o Grupos Terroristas Colombianos.



Según la institución castrense, estos grupos pretenden “desestabilizar” al país a través de órdenes emanadas desde Bogotá y Washington. Sin embargo, poco se habla de los enfrentamientos en la zona y del desplazamiento de venezolanos hacia Colombia huyendo del conflicto y las disputas por el control del territorio.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias