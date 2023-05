Desde 2019, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela llegaron a su peor momento. Con el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, luego de autojuramentarse en una plaza pública de Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro rompió relaciones y expulsó al embajador James Story, quien desde entonces ejercía funciones en Bogotá.



Estando en Colombia, Story fue nombrado embajador, pues en Venezuela era encargado de negocios, tal como se venían manteniendo las relaciones. Su antecesor, Todd Robinson y el jefe de la sección política de la Embajada, Bryan Naranjo, habían sido expulsados por Maduro en mayo de 2018.

“He declarado persona non grata y anuncio su retiro en 48 horas, del encargado de negocios de Estados Unidos de Norteamérica al señor Todd Robinson y al jefe de la sección política Bryan Naranjo. Deben irse del país en 48 horas, en protesta y en defensa de la dignidad de la patria Venezolana”, dijo Maduro desde el Consejo Nacional Electoral a pocos días de ganar su elección presidencial.



La expulsión ocurrió dos días después de las presidenciales del 20 de mayo, por lo que el presidente venezolana consideraba que Washington buscaba desprestigiar las elecciones y acusó a Robinson y a Naranjo de inmiscuirse en la política para operar en su contra.

Presidente de #Venezuela @NicolasMaduro declara persona non grata y expulsa del país al encargado de negocios de #EEUU embajador Todd Robinson @Digby06 y a jefe de sección política de embajada Bryan Naranjo. https://t.co/BODM0y4cmY @alvaroalgarra pic.twitter.com/1sq8499Hgw — Voz de América (@VozdeAmerica) May 22, 2018

Ahora Story será sustituido por Francisco “Paco” Palmieri, quien asumirá inmediatamente como Jefe de Misión. “El encargado Palmieri continuará desempeñándose también como Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá”, explicó en un comunicado de prensa la embajada estadounidense .



Fuentes en Washington ya le habían confirmado a este diario hace pocos días la salida de Story y su trueque por Palmieri. Según las fuentes, James Story ya estaba de salida pues llevaba encargado de esa cartera desde el 2018.

El embajador Francisco Palmieri habló de las relaciones de EE. UU. con Colombia. Foto: Embajada de EE. UU. en Colombia

Pero, hay interrogantes sobre cómo puede esta sustitución ayudar o no en el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, especialmente porque Estados Unidos presiona a Caracas para sentarse con la oposición, grupo que ha sido cobijado por Washington y acusado de su cercanía con Story.



Desde la administración de Maduro se ha acusado a Story de participar en conspiraciones, atentar contra la mesa de diálogo político venezolano y más recientemente de “comprarle” el pasaje a Juan Guaidó para que saliera de Bogotá hacia Miami.

El embajador James Story finalizará su labor al frente de la Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela (VAU) el 19 de mayo de 2023. El Departamento agradece al Embajador Story sus casi cinco años de servicio tanto en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, como en… — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) May 11, 2023

Sin embargo, para Theodore Kahn, director asociado de Control Risks, la partida de Story no significa –por los momentos- un acercamiento entre ambos países.



“No necesariamente marca un cambio de postura de Estados Unidos y creo que estamos todavía lejos de un escenario en que Washington reconozca a Maduro y restablezca plenas relaciones diplomáticas”, dice Kahn a EL TIEMPO.

Kahn aclara que lo que sí se ha visto con claridad es que Estados Unidos ha estado abierto a negociaciones con el gobierno de Maduro “buscando compromisos frente al proceso electoral en Venezuela en 2024 a cambio de nuevas flexibilizaciones de las sanciones” y que además la llegada de Palmieri vendría a mantener esta postura.



Palmieri, que nunca ha tenido rango de embajador en su carrera diplomática, tendría que ser nominado por Joe Biden y luego confirmado por el Senado.



Para Jesús Mazzei, diplomático y experto relaciones exteriores y asuntos internacionales, es probable que con la llegada de Palmieri sea menos visible el apoyo a la oposición, especialmente porque Story “es de la época Trump”, lo que significa una postura más firme frente a la que ha tenido Biden con Venezuela.



Mazzei también considera que el hecho de ver a una oposición que cuenta con diferentes grupos pero pareciera irse recomponiendo, hace que ese apoyo por el momento, no sea tan fuerte.



En el panorama a futuro, “lo más probable es que esta dinámica de buscar acuerdos que permitan acercar un poco más a Estados Unidos con Venezuela siga en lo que queda de este año”, según estima Kahn, considerando que no se puede esperar un cambio dramático en el que Estados Unidos le levante las sanciones a Maduro.



“Además, si no hay progreso dentro de 12 meses es posible que la administración Biden pierda interés y haya una nuevo congelamiento”, dice Kahn refiriéndose a Venezuela

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

