Si capturan a Maduro, haremos un ‘gobierno de emergencia nacional’

Carlos Vecchio, el embajador en Washington del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cree que a Nicolás Maduro no le importa que mueran venezolanos con tal de quedarse en el poder, a propósito de la decisión de la justicia estadounidense de imputarle cargos por narcotráfico y de ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares. El diplomático habló con EL TIEMPO.

¿Piensa que a ocho meses de las elecciones de EE. UU. estaríamos ante un ‘panameñazo’ (en alusión a la invasión de Panamá para capturar a Manuel Antonio Noriega)?

Lo que nosotros vemos desde EE. UU. es un compromiso para apoyar al pueblo de Venezuela y rescatar su democracia. Hemos tenido el respaldo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y, ahora, de una rama de lo que sería la justicia. Hay una posición firme y clara de EE. UU. como país para confrontar a un régimen que ya no es una amenaza para Venezuela, sino para toda la región.

El indictment recuerda cuando Hugo Chávez dijo: ‘Vamos a inundar de droga a EE. UU’. Esta acción parece traspasar el ámbito político y entró en lo criminal...

Uno de los detalles de esto que, precisamente, es una acción judicial, una acusación formal en un sistema de justicia que acá es independiente, y cuando el Departamento de Justicia decide dar ese paso es porque tiene todos los elementos en la mano que vienen de una investigación, y de sumar evidencias para apoyar esa acusación ante unos jueces independientes.



Ellos lo dijeron, esta es una investigación que lleva décadas, que abarca desde el periodo de Chávez hasta el de Maduro, donde se han presentado evidencias y donde se van a seguir presentando elementos.



Ellos no tienen que presentar todos los elementos, recordemos eso, porque siguen sumando y evitan el riesgo de que se enteren quiénes son los otros colaboradores para sumarlos al expediente. Y aquí son hechos que para este país tienen una trascendencia importante. Lo decían ellos (chavistas), era inundar a EE. UU. con cocaína, apoyar a grupos terroristas, y eso, sin duda, se convierte en una amenaza para toda la región.



Se abre un nuevo panorama que discrepa de la posición de la Unión Europea, que plantea una solución política y democrática. ¿Queda claro que los actores políticos no se pueden sentar a dialogar y mucho menos ir a una elección con personas con estas imputaciones?

Nosotros lo hemos dicho muy claro. Estamos enfrentando a un régimen o a un conglomerado criminal, ellos no te van a dar el poder, tienes que forzarlos, interna y externamente, a dejar el poder.

¿Cree que Maduro negocie su salida?

Eso va a depender de cómo quiere verse él y cómo quiere que sea la transición. Y si Maduro se empeña en quedarse en el poder sin importarle que muera gente, Venezuela va a entrar en unas tensiones políticas y sociales muy profundas, con escenarios impredecibles.

En el escenario de que capturen a Maduro, ¿ustedes tienen una ruta para asumir de inmediato la presidencia?

Con gobierno de emergencia nacional que le corresponde asumir al presidente interino Juan Guaidó.

Para el momento en que se llegara a capturar a Maduro, subrayo su frase: ‘Cooperación internacional’. ¿Esta cooperación puede ser a través de la presencia de fuerzas extranjeras apoyando a las fuerzas armadas que estarían con el presidente interino?

Nosotros estamos hablando es de que se sumen las fuerzas internas y de cooperación internacional para salir de Maduro y establecer una ruta clara hacia un gobierno de emergencia nacional, con la ruta clara de transición creíble y verificable.

Obviamente las cabezas del régimen están preparadas para mantenerse en el poder. ¿En este nuevo escenario, podría mantenerse el régimen con una persona que no esté solicitada por la justicia americana?

Para que pueda venir el apoyo se requiere una ruta clara de transición verificable por la comunidad internacional. De otra manera, no va a llegar. Si el régimen lo que busca es sustituir a Maduro por otra persona, y que ellos sigan en el poder, se profundiza el conflicto. A Maduro no le importa que mueran venezolanos con tal de mantenerse en el poder. Indudablemente debemos utilizar todas las fuerzas internas para poder generar la presión necesaria para salir de Maduro.



¿La administración estadounidense les ha puesto el cascabel a los militares venezolanos?

El mensaje va hacia el resto de las fuerzas armadas, particularmente a los jóvenes, a los cuadros medios, a las tropas, de que las fuerzas armadas no están para defender a un traficante y terrorista, sino a la Constitución y al pueblo. Que entiendan que este es un proceso de transición que no va a parar. Que Maduro va a salir del poder y deben facilitar ese proceso de transición.



MARÍA ANGÉLICA CORREA

PARA EL TIEMPO