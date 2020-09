'Utilizan a los presos políticos como prenda de extorsión y de canje'

Tras el sorpresivo anuncio del indulto por parte del régimen de Nicolás Maduro a 110 perseguidos y presos políticos, se han suscitado las más variadas reacciones, incluso entre los mismos beneficiados.

Estos últimos se dividen entre quienes lograron huir a tiempo de la persecución y hoy están en el exilio o en situaciones distintas a la prisión, y 50 que están en condición de presos políticos en centros de detención.



Entre los primeros han alzado la voz algunos, como el diputado Américo de Grazia, quien se mantiene firme en no aceptar el indulto.



De Grazia, quien es diputado por el estado Bolívar, al sur del país, fue acusado de cometer delitos como traición a la patria y concierto para delinquir, tras el alzamiento cívico militar del 30 de abril de 2019. Hoy está en Italia.



Su nombre se enmarca en un grupo de casi 100 diputados que, en los cinco años desde que la oposición asumió el control de la Asamblea Nacional, ha sufrido algún tipo de persecución política, según cifras de la organización Acceso a la Justicia.



Esto es parte de lo que contó a EL TIEMPO en una conversación sobre el indulto.

Usted rechaza el anuncio efectuado por el régimen en la tarde de ayer. ¿Por qué?

Nicolás Maduro no es presidente, no tiene posibilidades de indultarme; y yo no necesito indulto, porque no soy delincuente.



En segundo lugar, quiero manifestar mi solidaridad con todos aquellos compañeros, colegas, presos políticos que han sufrido en carne propia ser tratados como rehenes, como secuestrados, y que hoy afortunadamente pueden tener una posición al lado de sus familias.



Yo no tengo la pistola en la cabeza, de modo que comprendo y no juzgo a quienes de alguna manera puedan hacer uso de ese elemento. Pero, quienes no estamos bajo el signo de rehenes, tenemos la responsabilidad de asumir una conducta también distinta y hablarle al mundo de lo que pasa en nuestro país.

No aceptará, entonces, el indulto.

No lo acepto porque no lo necesito, yo creo todo lo contrario, que debemos seguir trabajando junto a Juan Guaidó, junto a la Asamblea Nacional (AN) en la continuidad constitucional, en reponer el hilo roto por Nicolás Maduro con su usurpación, y construir junto al resto de los compañeros y partidos un gobierno de emergencia nacional.

Este lunes, precisamente, se efectuó el encuentro entre Guaidó y los diputados de la fracción de La Causa R, a la que usted pertenece, en aras de construir un Pacto Unitario que conlleve a la salida de Maduro del poder.



¿Por qué apoya usted esta ruta y no la electoral o la de la intervención, que son las otras dos que están sobre la mesa en la oposición?

El fraude es una ilusión ficticia, construida por Maduro para conservar el poder. En consecuencia, si es bueno para Maduro, es malo para Venezuela, y por eso no podemos apoyar nada que logre legitimar la permanencia y la subsistencia del régimen.



Y eso, entonces, lo contraponemos a lo otro, que es, en efecto, la posibilidad de construir y seguir construyendo una alternativa que vaya cercando de tal manera a la organización criminal, que hemos logrado cercarla con Juan Guaidó como presidente, optando por criminalizar al régimen como en efecto está criminalizado por narcotráfico, oro de sangre, minerales en conflicto, por su alianza estratégica con grupos terroristas como el ELN , las (disidencias de las) Farc, Hezbolá, Hamás, y, a nivel interno, con colectivos armados, pranes y con el Cartel de los Soles.



Todo esto nos permite seguir confiando en la idea de seguir fortaleciendo la ruta del cambio, que no es otra que la diseñada desde la Asamblea Nacional como único poder legítimo.

El diputado de la Asamblea Nacional Americo De Grazia. Foto: Manaure Quintero / Archivo EFE

Más de cien organizaciones estarían apoyando esta propuesta con La Causa R entre las políticas.



Pero además de la ruta electoral, está la que plantea el ala más radical. Serían tres propuestas. ¿Qué tan unida está realmente la oposición venezolana en este momento?

La unidad real, que es la unidad de propósito, la unidad de objetivo, la unidad superior, que es la que está propiciando la salida de Maduro, no ayudar a Maduro, es la que estamos construyendo al lado del único poder legítimo y constitucional, que es el pacto democrático, firmado por 27 organizaciones político-partidistas.



Que haya miembros de esos partidos políticos que hayan hecho tienda aparte, eso siempre va a ocurrir y ha ocurrido, dependerá mucho de la consistencia que mostremos en estos momentos y en estas horas difíciles.



Sin lugar a dudas el régimen tiene muchísimos recursos tanto económicos, como de fuerzas, de las armas, de la represión, para conminar a algunos aliados a que los acompañen a ellos y no acompañen a Venezuela.



Y pareciera que con medidas como las que se tomaron este lunes se apunta a fragmentar aún más a la oposición.

Sí, esa siempre va a ser una posibilidad y, como ya hemos dicho, Maduro tiene el recurso de la represión y el económico para subyugar a algunos personajes.



Ya lo intentaron con la operación alacrán, con la operación electoral fraudulenta de las elecciones presidenciales, lo intentaron con el asalto a la AN el 5 de enero pasado, con el grupo llamado la mesita.



Lo han intentado conspirando a través de diálogos ficticios que representan una sala de oxígeno para el régimen de Nicolás Maduro, lo intentan dentro y fuera del país, y ese es el tablero de la política real en el que nosotros debemos movernos, y, por supuesto, valorar y mapear para sortear esos obstáculos de los que estamos conscientes.

Se habla de un proceso de negociación con importantes actores de la oposición venezolana. ¿Qué hay de cierto en esto?

Absolutamente. Y utilizan a los presos políticos como prenda de extorsión, de chantaje y de canje: ‘Te doy a fulano, que está detenido, retenido, que está siendo torturado, que la familia está sufriendo, y me das a cambio tal o cual lealtad’. Eso no es jugar limpio, ni democráticamente, ni con justicia.



Por eso yo hago la distinción: no puedo juzgar a quienes han sido prisioneros y hoy se juegan su libertad, porque eso es un espíritu de sobrevivencia que nosotros no podemos cuestionar. Yo a quien cuestiono no es al preso, sino al carcelero, que en este caso es Nicolás Maduro y es el régimen asesorado por la tiranía cubana, que tiene aliados también de carácter internacional como Irán, Rusia, Turquía y China.

Se espera una semana movida. ¿En qué más cree usted que pueda ceder el régimen de Nicolás Maduro?

Pueden ceder, por ejemplo, en modificar la fecha de las elecciones, con ánimo de complacer peticiones. Pueden ceder, incluso a dar el beneficio de inscribir un partido que no estaba registrado, para conminar algunos elementos “opositores”.



Pero no van a ceder en la solicitud que estamos haciendo de que se hagan las elecciones presidenciales conjuntas con las parlamentarias. Eso sí es (a) lo que aspiran los venezolanos y sería la paliza más gigantesca que reciba Nicolás Maduro o presidente alguno en el mundo entero, porque Maduro tiene un rechazo de más de 90% y no hay nadie que lo pueda salvar.



Una elección parlamentaria no motiva al pueblo venezolano, porque ya, de alguna manera, se ha podido comprobar que el Parlamento ellos pueden subyugarlo, someter la institucionalidad democrática por otras vías, pero no aceptarían nunca medir la presidencia de la República bajo un esquema de carácter democrático.

Asamblea Nacional de Venezuela. Foto: AFP

El ministro Rodríguez asomó que los indultados podrían presentarse a los polémicos comicios del 6 de diciembre. Este lunes, incluso, se extendió nuevamente el plazo para las postulaciones.



¿Cuál sería su posición en relación con estas eventuales candidaturas?

No los culpo por lo que dije: son rehenes que, al final, están bajo la amenaza de la pistola en la cabeza: ‘Si no haces lo que te digo, que es la orden de Maduro, regresas al calabozo’. ¿Qué pasa si un parlamentario recientemente liberado no se presenta en los comicios electorales conforme a la voluntad de Maduro, o si decide por alguna razón retirarse del escenario político? Eso no es posible, tiene entonces que regresar a su calabozo.



La amenaza, de hecho, es latente, lo decía ayer la propia ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, cuando tuiteaba que el indulto era por los delitos pasados pero que no era patente para el futuro.

Claro, esa es la amenaza creíble: ‘Hagan lo que les dice el Presidente, si no se las ven conmigo’. El Presidente se hace el desentendido. Si la propuesta de Maduro fuese seria, ante una declaración de un ministro de esa talla, de esa naturaleza, sería destituido. Eso es lo que hace un gobierno serio, Pero como esto no es gobierno, ni es serio, sino es organización criminal, se comporta como una organización criminal.



Llama la atención que nombres como los de Leopoldo López, por ejemplo, Iván Simonovis, tantos militares y policías, no hayan sido incluidos en esta lista. ¿Por qué?

Justamente con el propósito y criterio de ‘divide y vencerás’. Entonces, por ejemplo, ponen a Freddy Guevara, que es de Voluntad Popular, pero no ponen a Leopoldo López, con la intención de crear fricciones internas y ponernos a pelear entre nosotros. Y, en eso, nosotros tenemos que mostrar entonces entereza y firmeza.

ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS