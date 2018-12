'Dictadura ha ido cerrando la ventana de la libertad de expresión'

Miguel Henrique Otero, presidente editor, aseguró que si bien el diario impreso dejará de circular temporalmente, la lucha continúa. Aseguró que ya sea en papel o en el portal se publicará el titular: Venezuela regresa a la democracia

Un paréntesis. Así describe Miguel Henrique Otero, presidente editor de la Editora El Nacional, el cese de circulación del diario impreso que durante 75 años ha sido baluarte del periodismo venezolano.



Afirmó que se trata de un reto, de una oportunidad para relanzar el medio y fortalecer su página web. “Los periodistas van a seguir trabajando, luchando por restablecer la democracia en Venezuela y pronto retomaremos el periódico físico de alguna u otra manera”, dijo desde su exilio forzado al que lo conminó el gobierno desde hace más de cuatro años.



“El Nacional es un guerrero y seguirá dando la lucha. A los guerreros se les cierra una puerta y se les abre otra. El Nacional no muere con esto. Todo lo contrario, va a seguir informando, va a seguir luchando por la democracia con mucha más fuerza”, añadió.

El Nacional anuncia que deja de circular en papel. ¿Cuál es su mensaje para los lectores que lo han acompañado a lo largo de su historia?

El diario deja de circular temporalmente porque se nos acabó el papel, pero es una empresa combativa y fuerte que tiene un gran capital humano y periodístico. El Nacional continúa en la lucha. Vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer un cambio en la manera cómo hacemos periodismo. Relanzaremos nuestra página web, que ya es la de mayor tráfico de Venezuela y de habla hispana, para que siga creciendo y fortaleciéndose. Esta decisión es consecuencia de años de acoso del gobierno. Trató de cerrarnos y nos ha presionado. Fuimos a tribunales, hay gente fuera del país, como los miembros del Consejo Editorial, pero lo más contundente contra El Nacional fue no dar acceso al papel prensa.



Ya no quedan periódicos independientes en el ámbito nacional. Quedaba solo El Nacional y uno que otro de provincia. Unos migraron a plataformas web, que tampoco son libres porque hay una política de bloqueo de los portales y lo hacen de manera discrecional. El gobierno logró casi su objetivo de la hegemonía comunicacional. Censuraron la radio y la televisión y hacen desaparecer la prensa escrita. Les decimos a nuestros lectores que nos sigan por las redes, por el PDF y con los resúmenes que vamos a seguir haciendo.

Miguel Henrique Otero, presidente y editor del diario 'El Nacional', de Caracas Foto: EL TIEMPO / Héctor Fabio Zamora

Este año 26 medios han dejado de circular. ¿Qué representa para la libertad de expresión?

Es un golpe muy duro. Venezuela sufre los embates de una dictadura férrea que es distinta de las bananeras. Es más sofisticada, ha ido cerrando las ventanas de la libertad de expresión utilizando diferentes mecanismos.

¿El cierre de medios impresos y radioeléctricos significa que el gobierno está ganando su batalla de imponer la hegemonía comunicacional?

La hegemonía comunicacional la están imponiendo desde el primer día. Es una batalla difícil de derrotar, pero en la práctica eso no le sirve de nada, el país se entera de todo lo que pasa porque el descontento es tan grande como una catedral y porque las protestas crecen.

¿Considera que este es el peor momento de la libertad de expresión en Venezuela?

Por supuesto, es el peor momento. Cada día es peor. Hay menos elementos de libertad de expresión aunque quedan algunas pequeñas ventanitas. Y se puede llegar al momento en que la información estará solamente en manos de la gente del PSUV o como hacen en Cuba.

¿Esta decisión de cerrar temporalmente El Nacional impreso es lo más duro que le ha tocado tomar como presidente editor?

No es lo más duro porque nos han cerrado en otras oportunidades. Han utilizado la justicia contra nosotros y ha habido violencia contra el medio. Es una situación dramática porque es parar la producción del periódico físico, que es algo emblemático para un medio referencial. El reto para la transformación es ponernos acorde con lo que está pasando en el mundo de los medios de comunicación.

El Nacional celebró 75 años en agosto pasado y ha dicho que ve esta nueva etapa como un reto y una oportunidad. ¿Pero que más visualiza?

A lo mejor no lo publica el papel, no lo sabemos, pero El Nacional va a publicar el titular: ‘Venezuela regresa a la democracia’ porque no van a poder hacernos desaparecer. No tenemos papel, pero el titular lo vamos a dar. Este es un régimen que no va a durar mucho tiempo y los venezolanos van a terminar sacando al peor régimen que ha tenido Venezuela en todos los tiempos.



REDACCIÓN INTERNACIONAL