Cada año, la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) presenta la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), un estudio que recoge los principales indicadores sociales de Venezuela, como pobreza, educación, salud, servicios y migración.



Para este 2022, los datos fueron reveladores: por primera vez en 7 años se redujo la pobreza en Venezuela. Sin embargo, los niveles no dejan de ser alarmantes. La encuesta ubicó en 50 por ciento por ciento la pobreza multidimensional y 53,3 por ciento la pobreza extrema.

Aunque son cifras aún altas, no se comparan con el 94,5 por ciento de pobreza multidimensional y el 76,6 por ciento de pobreza extrema del 2021, cuando los indicadores llegaron a su tope más alto según Luis Pedro España, sociólogo investigador de la Encovi.



Ante la falta de cifras oficiales, la Encovi se ha convertido en un referente en el país. El equipo investigador está conformado por académicos reconocidos.



“La pobreza multidimencional -que cubre no solamente el ingreso sino un conjunto de factores vinculados al nivel educativo, las características de la vivienda y los servicios, y el empleo-, lo que nos refleja es que tenemos un 50 % de hogares en situación de pobreza multidimencional. Lo que ha ocurrido aquí es que regresamos a los niveles de pobreza multidimencional que teníamos en 2018. Esto es consecuencia fundamentalmente de la recuperación económica”, explicó España durante la presentación del informe este jueves.





¿A qué se debe esta reducción? El sociólogo explicó que la mejora en la actividad económica del país tiene un impacto, sin embargo, así como ha bajado la pobreza, ha crecido la desigualdad, ubicándose en 60 por ciento y comparándose con países como Namibia, Mozambique y Angola.

Indicadores de educación y acceso a internet. Foto: captura de pantalla

“En materia monetaria, el dato más importante es el incremento de la desigualdad. Venezuela ya es, por lo menos para este 2022, el país más desigual del mundo desde el punto de vista del ingreso (…) Esa situación de desigualdad no va a poder corregirse solamente con crecimiento económico“, sentenció el investigador.



A esta cifra de pobreza hay que observarle varios detalles. Encovi detalla que la pobreza por razones sociales (vivienda, educación, salud) es mayor en 2022 que en 2019. Para este año se ubicó en 42 por ciento y en 2019 en 31 por ciento.



Sin embargo, la pobreza por razones económicas sí disminuyó. En 2019 ese indicador fue de 69 por ciento y en 2022 de 58 por ciento.



Es decir, hay más ingresos, pero no bienestar social. Las ayudas gubernamentales no son suficientes para brindar esta garantía a los venezolanos. Esto haría que en 2023 vaya bien la economía pero las familias no.



Con respecto a estas ayudas sociales, solo por mencionar los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que son bolsas de alimentos otorgadas por el Estado, se encontró que solo 9.6 por ciento de la población no lo recibe, es decir, el 10 por ciento de ciudadanos que se encuentran en un estatus de clase media alta o rica, el mismo que los economistas han insistido que es el que se encuentra “bien” en el país.

España también explicó que la actividad económica en el país mejoró pero no es suficiente. Los sectores que se recuperaron fueron el transporte y la administración pública, mientras que la agricultura reflejó un descenso y esto probablemente porque en pandemia muchos ciudadanos recurrieron al autosustento.



En cuanto a los sueldos y salarios, la encuesta también presentó cifras positivas en comparación con el 2021. Un empleado público gana en promedio 113 dólares al mes, uno privado 149 dólares y uno independiente 142 dólares.



Además se recuperó el sector formal de la economía ubicándose en 56 por ciento y la informalidad en 49 por ciento.

Educación, migración e institucionalidad



Anitza Freites, profesora investigadora, aseguró que la recuperación institucional en el país es una deuda del Estado y eso impacta en otras áreas como la educación y la misma economía, que aunque ha dado buenas señales, ha comenzado a ralentizarse en comparación a la aceleración que tuvo a finales de 2021 e inicios de 2022.



Para el cierre de este año, Encovi estima que la inflación se ubique en 125 por ciento, siendo un número alto que impacta en los bolsillos de la población.



A esto se le suma la preocupación de la reducción demográfica. Para el 2021 se contabilizaban 28,7 millones de venezolanos, mientras que ahora serían unos 28, 3 millones. “Es una pérdida de la población similar a países en guerra”, dijo Freites.



Al día de hoy hay menos población estudiantil, especialmente en las edades entre 3 y 17 años. En las edades universitarias aumentó la demanda. Para el estudio, 73 por ciento de los hogares no tienen internet y 69 por ciento no cuentan con equipos como computadoras.



En total, hoy se contabilizan 7’051.074 estudiantes. En 2021 la caída era de 550 mil alumnos abandonaron el sistema educativo. “Seguimos observando con mucha preocupación cómo sigue cayendo la cobertura entre la población de 3 a 5 años. Casi la mitad de los niños y niñas en esas edades no están contando con el apresto que proporciona la educación inicial” resaltó Freites.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

