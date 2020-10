En vivo: 'Yo no quería salir de Venezuela', dice Leopoldo López

El líder opositor venezolano Leopoldo López dijo este martes, en su primera rueda de prensa en Madrid tras salir de Venezuela, que él nunca quiso dejar su país y que su intención es "regresar para liberar a Venezuela".



"Yo no quería salir de Venezuela, siempre lo dije, lamentablemente las circunstancias me llevaron a esto", indicó el líder opositor, que calificó de "dictadura" el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien llamó "criminal".



López llegó este domingo a Madrid tras abandonar su país de manera "clandestina" a través de la frontera de Colombia, después de abandonar la residencia del embajador español en Caracas.

Al ser preguntado sobre cómo salió de Venezuela, López afirmó que prefería no dar detalles. "No lo hago para proteger la identidad de quienes me ayudaron y para que otros, si lo necesitan, lo puedan hacer. En este momento, por responsabilidad que tengo con personas que colaboraron, no puedo dar mayores detalles", afirmó el líder opositor que señaló que su salida fue hace tres días.

López afirmó que a nadie le queda duda de que Nicolás "Maduro es un criminal". Foto: Óscar del Pozo / AFP

“Llegué en avión comercial. Pedí que pudiese llegar discretamente por razón muy personal: lo que yo tenía más ilusión era poder darle una sorpresa a mis hijos. Esa era mi mayor ilusión. No quería que esa sorpresa la estropeara nada. Valió la pena, lo volvería a hacer así mil veces".



El líder opositor ni negó ni confirmó si había pasado por Colombia. "No sé quién te dijo que fue por Colombia", le dijo López a la periodista que le preguntó. "A lo mejor fue por Colombia, a lo mejor fue por otro sitio. Fue como fue y me permitió llegar aquí", afirmó el líder opositor, que señaló que solo cinco personas sabían de su salida de Venezuela y que ni siquiera su esposa, Lillian Tintori, tenía conocimiento sobre esto.

En la que calificó como una “nueva etapa”, López aseguró que su agenda se centrará en tres aspectos: promover elecciones presidenciales libres, justas y verificables; señalar responsabilidades por violaciones de DD. HH.; y promover mecanismos para la ayuda económica y humanitaria para el pueblo venezolano



López aseguró que se trata de objetivos articulados con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, y un equipo de trabajo con la intención de acercar a Venezuela a la libertad y a la democracia.



