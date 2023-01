Juan Guaidó ya no es presidente interino de Venezuela.



Los mismos diputados opositores se encargaron de eliminar esa figura el 30 de diciembre y solo quedaron con el parlamento electo en 2015 y que se venció constitucionalmente en 2020.



Ahora, en su rol de diputado, asegura que ha sido un error elimar el interinato , que además fue apoyado hasta el final por Estados Unidos.

Juan Guaidó, líder opositor. Foto: EFE/ Rayner Pena

El líder opositor dialogó en vivo con EL TIEMPO sobre la importancia de mantener la unidad opositora en el vecino país.



Guaidó se proclamó "presidente encargado" de Venezuela en enero de 2019, en plaza pública, con reconocimiento de medio centenar de países.



El respaldo internacional a su propuesta, no obstante, se debilitó.



Estados Unidos ha buscado acercamientos con Maduro, en medio de la crisis petrolera provocada por las sanciones contra Rusia por invadir Ucrania, y países de América Latina como Brasil, Colombia y Argentina han girado recientemente hacia la izquierda en sus gobiernos.

¿Qué dijo en la entrevista?

En entrevista con este diario, Guaidó tocó varios temas. aseguró que se siente "frustrado" luego de la eliminación del interinato debido a que la "lucha" democrática continúa pero no se cumplieron los objetivos, el principal de ellos, desplazar a Maduro del poder.



En la conversación, el opositor también dijo que se mantenía en conversaciones con Estados Unidos, al igual que con otros países. Precisamente la tarde de hoy sostuvo una llamada telefónica con Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.



Guaidó agregó que Estados Uniodos respalda el proceso de primarias que llevará a cabo la oposición venezolana y aunque no descartó su nombre, dijo que cuando haya una fecha decidida, anunciará al país si participa o no en dicho proceso.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS