Empresarios venezolanos dicen que Gobierno impuso 'precios acordados'

El presidente de la principal patronal de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Larrazábal, aseguró este jueves que los llamados "precios acordados" para 25 productos fueron casi todos impuestos por el Gobierno de Nicolás Maduro omitiendo los costos de producción.



"Los precios no son acordados en su mayoría", dijo Larrazábal durante una entrevista con la emisora privada Unión Radio en la que criticó que el Ejecutivo no haya invitado a las agrupaciones tradicionales de empresarios a las reuniones donde se supone que se acordarían los precios.

Explicó que varios de los productos ahora regulados no fueron consultados con las empresas que los hacen y que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, se reunió solo "con un grupo pequeño de productores que no son las cámaras que representan a todo el universo".



"Había representación de algunas empresas de ellos pero hay una gran cantidad de productos que no están ni siquiera cubriendo los costos de sus materias primas", dijo y puso como ejemplo la mantequilla y la salsa de tomate.



El empresario llamó la atención sobre la carne de res, cuyo precio fijado por kilo es de 90 bolívares soberanos (1,5 dólares) y no se incluyó a ningún miembro de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) en la toma de esta decisión ni a "ninguno de los productores de la carne".

"Las empresas están en fuerte preocupación en los actuales momentos sobretodo las empresas que no fueron consultadas" aseveró tras considerar que los productores manifiestan un "rechazo de entrada" a estos controles de precios "dañinos". Larrazábal subrayó que hay casos en los que los nuevos precios "ni siquiera cubren el costo de las materias primas" y advirtió que esto puede traer como consecuencia la "desaparición de productos", ya escasos en el país petrolero.



Un decreto oficial publicado este miércoles dio a conocer los precios de varios productos de la cesta básica y de otros de consumo secundario, entre los que están el arroz, el café, el azúcar, el aceite, el pollo y la harina de maíz precocido.



El gobernante venezolano ha dicho que encarcelarán a quien incumpla esta medida y sancionarán los comercios que incurran en irregularidades. Y en efecto, este miércoles ya fueron detenidos cuatro gerentes de establecimientos acusados de supuestamente subir indiscriminadamente los precios de los productos. Fedecámaras condenó estos hechos pues, asegura, "crean angustia e inseguridad jurídica".



La medida de fijación de precios de productos se enmarca en el plan de "recuperación" económica del Gobierno de Nicolás Maduro, que también ha anunciado un aumento de salario a 1.800 bolívares soberanos, 30 dólares según la tasa oficial. Asimismo el Banco Central (BCV) devaluó ayer la moneda en 95,8 por ciento al pasar la tasa oficial Dicom de 2,49 a 60 bolívares soberanos, un aumento del 2.311 por ciento en el precio de la divisa estadounidense.



EFE