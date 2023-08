Tras la entrada en vigor de una tregua por seis meses, el gobierno de Colombia y la guerrilla del Eln iniciaron en Caracas el cuarto ciclo de sus negociaciones de paz, con el objetivo de acordar "alivio humanitario" para las zonas más golpeadas por el conflicto.



En el ciclo previo, celebrado en La Habana en junio, las partes pactaron un cese al fuego bilateral por seis meses, con verificación de la ONU, que entró en vigor el pasado 3 de agosto.



Ese mismo día el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo un inédito encuentro en Bogotá con los jefes negociadores del Ejército de Liberación Nacional (Eln).



Ahora en la capital venezolana, las delegaciones tendrán conversaciones hasta el 4 de septiembre.



"Empezamos un nuevo ciclo. La paz es un asunto de estado que compromete a las instituciones y a la sociedad. La paz que estamos haciendo con el Eln, la última organización rebelde, debe construir un Estado con democracia plena. Aspiramos a un país con justicia social y un estado que se rige por los principios básicos de democracia", dijo Otty Patiño, representante del gobierno colombiano en la mesa de paz.



"Cuenten con el Eln para seguir desarrollando este proceso de paz", dijo, por su parte, Pablo Beltrán, líder de la delegación de la guerrilla, quien agregó: "Si me preguntaran un resultado de este ciclo cuál es, (respondería) que los instrumentos que ha creado la mesa, que es la participación (de la población) y el cese (al fuego), de verdad les lleven un alivio humanitario a las poblaciones y ciudades que más sufren".



Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, país garante, dijo que los alivios a las zonas afectadas son "un objetivo inaplazable": "Se debe atender para impactar y disminuir los efectos del conflicto armado sobre todas las comunidades que han visto realmente afectado su derecho al desarrollo".



Y agregó: "Venezuela como garante apoya la política de paz total del presidente Petro y que nos lleve por buen camino a una paz duradera y que pueda alejarse a los enemigos de la paz".



El nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, quien estuvo presente, no quiso pronunciarse, pues, según explicó, no ha presentado las credenciales para su cargo.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

*Con información de AFP