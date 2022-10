A esta hora, desde Caracas, Venezuela, una delegación del Eln anuncia el reinicio de los diálogos con el Gobierno de Colombia. En el evento están presenten representantes de la Iglesia Católica y Naciones Unidas, además de Noruega y Cuba como países garantes.



Las delegaciones informaron en un comunicado que se llegaron a varios puntos de acuerdo. Primero, a reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones. También, "retomar el conjunto de los acuerdos y los avances logrados desde la firma de la agenda del 30 de marzo de 2016".



Así las cosas, el Gobierno de Colombia y el Eln anunciaron el restablecimiento de los diálogos "después de la primera semana del mes de noviembre de 2022".



Antonio García, miembro del Eln y representante de esa guerrilla, aclaró que las sedes de las conversaciones serán rotativas y que, por ahora, la participación internacional será la de los países definidos como garantes: Cuba, Venezuela y Noruega.



"Las nuevas circunstancias políticas de Colombia han permitido reiniciar las negociaciones. La confianza que tenemos ahora es que hay un viraje en la política de paz", dijo García, quien también habló de la propuesta de 'paz total' de Gustavo Petro y señaló: "Lo más importante no es negar los conflictos; es saber tratarlos. Hay grupos armados que responden a otras causales que no son el movimiento social".



Por su parte, Danilo Rueda, alto comisionado de paz de Colombia, aclaró que Venezuela, así como Cuba y Noruega, no serán "intermediarios" sino "garantes". Explicó que "lo que se acuerde será entre las partes" y agregó: "Hemos cumplido con los protocolos y hemos cumplido con lo que el Gobierno colombiano suscribió. Esto genera confianza para que se vea el diálogo no como retórica sino como un cambio".



El alto comisionado también dijo que "hay evidencia del desescalamiento de sus actuaciones (del Eln) en variados territorios". Y en ese sentido, también se refirió al cese al fuego: "Estamos en una fase de construcción de confianza. En el momento en que se llegue a un acuerdo en el reinicio, la sociedad colombiana conocerá los avances en esa materia".



"Para el Gobierno de Colombia y el ELN la participación de la sociedad en este proceso es esencial en los cambios que necesita Colombia para construir la paz", expresaron las partes en un comunicado dado a conocer este martes.

Desde Caracas se reanudan los diálogos de paz oficialmente entre nuestro gobierno y el ELN, junto a los paises garantes de Venezuela, Cuba y Noruega. pic.twitter.com/FVZnyKJ8IX — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 4, 2022

Reactivación de los diálogos

Este domingo se conoció que la delegación del Eln que estaba en Cuba salió de la isla y se trasladó hacia territorio venezolano.



El Gobierno de Venezuela, país garante de las negociaciones entre el Ejecutivo de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), celebró el "cumplimiento de los protocolos acordados" entre ambas partes para la reanudación del diálogo, interrumpido desde 2019.



Los últimos diálogos con esta guerrilla comenzaron en febrero de 2017 en Quito, desde donde fueron trasladados a La Habana al año siguiente. Poco después quedaron estancados al inicio del Gobierno de Duque (2018-2022) y congelados definitivamente tras un atentado de esa guerrilla contra la escuela de la policía en Bogotá en enero de 2019, donde murieron 23 personas y cerca de un centenar resultaron heridos.



Con la llegada del nuevo Gobierno que encabeza Gustavo Petro se reactivaron los acercamientos.



El pasado 13 de septiembre, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aceptó la petición que, aseguró, recibió el día anterior en una carta por parte de Petro, de ser "garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia" con la guerrilla del Eln.

