Un muerto, heridos y abstención: así transcurrieron elecciones en Venezuela

Las calles lucieron vacías en Venezuela durante la jornada electoral de este domingo 21 de noviembre.



Los centros de votación abrieron con dificultades, los miembros de mesa no acudieron al llamado para iniciar la jornada a las 6:00 de la mañana como es tradición en el país. Superadas las incidencias, los electores en su mayoría prefirieron quedarse en sus casas y no elegir a los gobernantes regionales y locales.





Las denuncias giraron en torno al retraso para poner en marcha las máquinas, votantes que fueron migrados a otros centros, impedimentos para que opositores ejercieran sin problemas el sufragio o limitaciones para que los testigos cuidaran el voto además de electores que no aparecían en los cuadernos de votación, situaciones que fueron reportadas.



La violencia también se hizo presente en el proceso que renovó los nombres de 23 gobernadores, 335 alcaldes y más de 2.000 diputados y concejales. En el municipio San Francisco en el estado Zulia, los cuerpos de seguridad reportaron un muerto y dos heridos por arma de fuego a las afueras de la escuela Eduardo Emilio Ferrer. Las víctimas fueron identificadas como Antonino Urdaneta de 38 años-fallecido- Juan Montero de 19 años y Sonia Urdaneta de 56 años, ambos heridos.



Los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) lamentaron el hecho y repudiaron la violencia .



“La elección ha sido un éxito” dijo Nicolás Maduro luego de ejercer su derecho al voto en una escuela en El Fuerte militar de Fuerte Tiuna. Sobre la veeduría internacional hizo énfasis en la Unión Europea , asegurando que hasta ahora se habían portado “a la altura” y que esperaba lo continuaran haciendo.



El mandatario culpó a Estados Unidos de darle “una puñalada” al proceso de diálogo luego de “secuestrar” a Alex Saab , pero que sin embargo estaba abierto a retomarlo.



Por otro lado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, arremetió contra la misión de observadores de la UE. “Los mirones son de palo” dijo Rodríguez refiriéndose a la misión.

Jornada electoral en Venezuela EL TIEMPO recorrió los principales puntos de votación de Caracas y constató una baja afluencia de electores. Así transcurrió, hasta mediodía del domingo, las elecciones en Venezuela Foto: AFP

'Todo transcurre tranquilamente'

Isabel Santos, jefa de la misión de la UE aseguró que todo transcurría tranquilamente. La europarlamentaria dijo que sobre los incidentes reportados estos habían sido resueltos.



"Hasta ahora cuestiones que han sido solucionadas de una y otra manera, pero son cosas que abordaremos después"señaló Santos. Se espera que el 23 de noviembre la misión presente un informe sobre los comicios.



En la víspera de los comicios, el presidente Nicolás Maduro ironizó sobre el papel de la UE en Venezuela y señaló que no están facultados para ofrecer un "veredicto" sobre las elecciones. "¿Puede algún veedor internacional en algún país del mundo dar un veredicto sobre la validez de un proceso genuinamente nacional y soberano de un país? No, así que se bajan de esa nube, comisión de la Unión Europea", lanzó el mandatario el sábado durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores con otros veedores internacionales. Santos, no obstante, declinó hacer comentarios sobre las declaraciones de Maduro.

Coacción

A las afueras de Caracas, en Los Teques, la maquinaria del chavismo aprovechó para movilizar a sus votantes pero también para chequearlos en lista una vez que salieran de los centros de votación.



En algunos centros se escuchaba cuando los integrantes del chavismo ofrecían bolsas de comida a cambio de votos.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS