¿Qué busca Maduro con las elecciones legislativas del 6 de diciembre?

Detrás del empeño del régimen de Nicolás Maduro en celebrar las cuestionadas elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre hay más razones que querer cumplir, contra viento y marea, con el mandato constitucional de renovar el Parlamento cada cinco años.



La semana pasada, en el marco de un evento virtual organizado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que se trataba de “un esfuerzo más de cooptación de poderes”, que adelanta la que catalogó de “dictadura venezolana”.



Almagro reiteró su rechazo a este proceso, como el viernes también lo hicieron la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica de España, Cristina Gallach, y la oposición mayoritaria venezolana.



“Eso del 6 de diciembre no es una elección sino un paredón. No nos vamos a prestar para farsas”, insistió el líder opositor Juan Guaidó, durante un recorrido en el que pidió a los venezolanos participar en la consulta popular que se celebrará entre el 7 y el 12 de diciembre, y que, entre sus tres preguntas, contempla la de si los venezolanos rechazan el evento del 6 de diciembre y solicitan a la comunidad internacional su desconocimiento.



A juicio de expertos locales, Maduro insiste en llevar a cabo este proceso, a pesar del rechazo nacional e internacional, por dos motivos fundamentales.



En primer lugar, estaría buscando desplazar definitivamente a la oposición mayoritaria, encabezada por Guaidó, no solo del Parlamento, sino también del juego político venezolano. Y, en segundo lugar, estaría buscando recuperar su potestad legislativa para aprobar las leyes que necesita para impulsar una nueva economía clientelar.



Seguidores de la oposición hacen campaña para la consulta popular promovida por Guaidó en Caracas. Foto: Foto: Cristian Hernández. AFP

“La razón de fondo de por qué el régimen sigue adelante con esto es porque busca su consolidación, quiere llegar a una situación en la cual la oposición mayoritaria esté fuera de juego y las presiones internacionales no le hagan mella porque siempre tiene una vía de salida económica por los aliados”, sintetizó el politólogo venezolano, Luis Salamanca, en conversación con este diario.



A juicio de este especialista, el régimen venezolano viene construyendo un nuevo sistema político, en el que se elimina a la oposición “realmente peligrosa”, que es aquella que podría derrotarlo, y se gesta una oposición “a la medida”, como la que participa en este proceso electoral.



“Ya la están teniendo (esa oposición funcional): se entienden con ella, le dan espacios en la TV, dialogan, todo eso es la realidad política a la que nos vamos a enfrentar más claramente próximamente”, advierte Salamanca.



Desde el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Cepyg-UCAB), en Caracas, su director, Benigno Alarcón, coincide con él en la que considera es la intencionalidad de este proceso: “Para el gobierno es esencial acabar con esa base de poder (de la oposición mayoritaria al frente de la Asamblea Nacional), y acabar con esa base de legitimidad que básicamente la tienen por la elección de 2015, por haber sido electos y por el reconocimiento internacional a Guaidó y a la AN”.

Solo uno parece ser el resultado electoral del próximo 6 de diciembre: favorable al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, partido del gobierno en disputa). Y esto, aunque se espera sea desconocido por importantes actores internacionales, le permitirá al oficialismo alcanzar también un segundo objetivo, que es el de recuperar el control del Parlamento y avanzar en una nueva economía, de la que se beneficiarán los países aliados del régimen venezolano.



“Es importante recuperar la potestad legislativa, aunque bajo condiciones espurias, no democráticas, para su proyecto de empezar con una nueva economía, que es una economía clientelar, de compinches, de sus aliados en Turquía, Irán, China, Rusia (…) Maduro gana (con esta elección) la posibilidad de 'legalizar' las operaciones que va a hacer con estos países”, dice Salamanca.



“Para los países que son aliados, amigos o les interesa la relación o algún negocio con Venezuela, el tener la carta aval de una Asamblea es importante, porque al final la Constitución te exige la aprobación legislativa para acuerdos internacionales, convenios, operaciones que tienen que ver con concesiones”, agregó Alarcón en su conversación con este diario, al tiempo que dijo que esta “garantía”, con sus debilidades, será mejor para estos actores internacionales que no tener nada.



Y, para Salamanca, habría una tercera intencionalidad del régimen con esta elección, que es la de profundizar en el control de la sociedad.



“Tiene en lista, ya lo ha anunciado, avanzar hacia la sociedad comunal y el Estado comunal lo que podría suponer un cambio de la estructura político constitucional del país”, acotó.



Así las cosas, una gran pregunta queda al aire para la oposición. “¿Cómo nos enfrentamos con eso para frenarlo, por una parte, para que no siga avanzando, y segundo, para salir de eso?”, plantea Salamanca, quien considera que la oposición está “dando tumbos”, sin una línea estratégica a seguir.

ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS