Misión de la UE denuncia irregularidades en el proceso electoral venezolano

Fallas en el Estado de derecho, uso de recursos públicos, puntos rojos el día de las elecciones y judicialización de partidos fueron parte de lo que encontró la Misión de Observación de la Unión Europea en Venezuela durante las elecciones del pasado 21 de noviembre, según informó la eurodiputada Isabel Santos desde Caracas.



En este informe preliminar -que será ampliado en enero cuando Santos regrese a Venezuela- se expresa que la campaña estuvo marcada por el uso de los recursos del Estado, no hubo sanciones a las irregularidades y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) necesita ser reforzado en sus poderes sancionatorios.

“Permítanme comenzar dirigiéndome al pueblo venezolano para agradecer las muestras de simpatías y calor humano”, dijo Santos junto al equipo de la misión, aprovechando para resaltar que ha sido un momento histórico porque después de 15 años han podido volver al país.



"Durante los últimos días ha habido muchas especulaciones sobre nuestra misión. Quiero aclarar que se trata de una misión neutral e imparcial. Todos nuestros observadores se han apegado al código de conducta, se han comprometido a respetar la soberanía, mantener una estricta imparcialidad y no interferir. Las misiones no son un instrumento de injerencia sobre las venezolanas y los venezolanos", enfatizó la eurodiputada.

Este domingo, Venezuela vivió sus elecciones regionales y municipales. En la foto, Maduro votando en el Fuerte Tiuna. Foto: EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ

"Es un informe preliminar, quedan aún etapas críticas incluyendo el escrutinio, por lo que la UE continuará observando", agregó.



Santos pidió que el informe no sea politizado porque el objetivo es tratar de mejorar los procesos democráticos en el país. “Yo combatiré cualquier intento de interpretar intereses partidistas con los que no tenemos nada que ver", acotó.



136 observadores de 22 miembros de la UE, Noruega y Suiza estuvieron en los 23 estados y visitaron 605 centros.



"Constatamos falta de independencia judicial, y falta al Estado de derecho", agregó la enviada de la UE.



Santos dijo también que los observadores han sido testigos del establecimiento de puntos rojos, a pesar de su prohibición.



La funcionaria también lamentó el asesinato de un votante en el estado Zulia, las agresiones a un observador electoral y a defensores de Derechos Humanos. "Eso no tiene cabida en un proceso democrático", dijo.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS