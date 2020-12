¿Cuánta participación se espera de las legislativas en Venezuela?

Ante las elecciones legislativas de Venezuela, las cuales la comunidad internacional ni la oposición avala, una de las preguntas que surge es cuánta participación ciudadana habrá en estos cuestionados comicios.



Varias firmas en Venezuela dan algunas pistas de cuánta abstención se espera. Las firmas Datanálisis y Consultores 21, según El Pitazo, sostienen que la participación oscilará entre el 30 y el 35 por ciento. Además, esas mismas empresas explican que el 62 por ciento de las personas a las que consultaron expresaron que no tienen motivación para participar de estos comicios.



La oposición ha criticado duramente estas elecciones legislativas. Pero además de la falta de consenso, estos comicios parlamentarios no suelen ser tan atractivos históricamente, lo cual también explica la razón de la baja participación que revelan las encuestas.



Sin embargo, también hay empresas como Meganálisis que tienen cifras aún más pesimistas. Según Noticiero Digital, esa firma dice que el 6 de diciembre solo participarán 13,97 por ciento de las personas habilitadas. Por otro lado, el 89,1 por ciento aseguró que la Consulta Popular citada por Juan Guaidó – en contraposición a las legislativas del chavismo- no traerá soluciones para el país.

