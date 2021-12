El Gobierno chavista ya ha inhabilitado a dos candidatos para la elección de gobernador en el estado de Barinas.



Primero, el oficialismo inhabilitó al opositor Freddy Superlano, quien ganó por un margen muy pequeño la gobernación arrebatándosela a Argenis Chávez, hermano de Hugo Chávez –lo que llevó a repetir los comicios a inicios de 2022–. Luego, también inhabilitaron este lunes a su esposa, Aurora Silva.

Ahora, el nuevo abanderado para esa crucial elección será Sergio Garrido, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Garrido resultó electo diputado el pasado 21 de noviembre y su cargo fue adjudicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que no debería ser inhabilitado.



No dejarse quitar Barinas es una “obligación moral”, ha dicho con fuerza Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), minutos antes de que Nicolás Maduro informó que el yerno de Chávez, Jorge Arreaza, sería el abanderado en la “tierra del comandante”.



Arreaza, quien ha pasado por varios ministerios, incluyendo la Cancillería, aseguró sentirse emocionado porque no esperaba tal nombramiento, pero que estaba comprometido a ganar porque, además, es el padre de uno de los nietos de Chávez. Es decir, es lo más cercano a la familia después de los hermanos del “líder supremo de la revolución”.



Argenis, al perder frente a Superlano, prefirió renunciar a sus aspiraciones.



(Le puede interesar: Expulsión de observadores de la UE agrava el ambiente electoral venezolano)

Facebook Twitter Linkedin

El líder opositor Freddy Superlano anunció este lunes que lanzará al hasta ahora concejal Sergio Garrido como candidato a la Gobernación de Barinas. Foto: EFE

Superlano aseguró este lunes que darán la batalla en Barinas y que no habrá inhabilitación que valga a pesar de las “maniobras” que ha comenzado a hacer el chavismo, como militarizar la ciudad y distribuir gas doméstico de manera irregular.



Perder ese estado es una derrota moral para las filas del Psuv, que en estas elecciones no sumó más de 3’500.000 votos, en todo el país. “La cuna de la revolución” ha sido gobernada por más de 20 años por la familia Chávez y era impensable que un candidato opositor los sacara del poder.



(Siga leyendo: Elección en Barinas: otro golpe a la poca legitimidad electoral venezolana)



El 21 de noviembre, el CNE dio a conocer los resultados de las elecciones regionales de ese día. Aunque había dado como ganadora la opción del chavismo, aún faltaba 10 por ciento de la totalización, por lo que Superlano, con actas en mano, exigía que se hiciera el conteo total. Restaban cuatro actas por totalizar para definir el resultado.



La presión está a tope y la medición de fuerzas será una gran batalla. Si el chavismo gana, mantendrán su bastión, pero si pierde, Barinas podría convertirse en una nueva punta de lanza de la oposición.



EL TIEMPO / Caracas

Más noticias

Liberan a alcalde opositor en Venezuela y otros son amenazados

María Corina Machado pide renovar el liderazgo de la oposición venezolana

Misión de la UE denuncia irregularidades en el proceso electoral venezolano