Desde el sábado 5 de marzo se especula sobre los acercamientos entre Venezuela y Estados Unidos. Ese día ocurrió una reunión en Caracas con representantes estadounidenses que fueron recibidos por Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Cilia Flores, según dijo el mandatario. ¿La intención ? todo apunta a la sustitución del petróleo ruso por el venezolano.



Lea también: Maduro regresa a la escena internacional por cuenta de la guerra en Ucrania

Estados Unidos quiere aislar a Rusia y frenar la compra de crudo de ese país en Occidente, uno de los sustitutos más cercanos es Venezuela, que claramente tendría sus condiciones pero a la vez necesita incrementar producción, operatividad y exportación, que ayudarían a mitigar la crisis económica y daría estabilidad al país.



Sin embargo, Maduro ha dicho que todas las versiones sobre esa reunión “son puras mentiras, pura especulación” porque “los temas que se conversaron, se conversaron", dijo el mandatario, al destacar, eso sí, que acordaron ciertos temas y que lo motivaron a "seguir adelante”.



Lea además: ¿Ataque de Rusia a Ucrania cambiará relación Colombia-Venezuela?



Pero si desde Caracas no hay claridad de lo que hablaron, desde Washington la cosa no es diferente.



La administración Biden solo confirmó el encuentro, asegurando que se discutieron temas energéticos y que seguirán las conversaciones. Esto ha desatado molestias en algunos sectores radicales estadounidenses. El senador demócrata Bob Menéndez dijo que “la libertad de los venezolanos y ucranianos vale más que unos barriles de petróleo”.

Las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, al igual que el coraje del pueblo de Ucrania, valen mucho más que unos pocos miles de barriles de petróleo. Mis declaraciones sobre supuestas negociaciones de la Administración con el régimen de Maduro⬇️https://t.co/LtO65mRc4s — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) March 8, 2022

Nicolás Maduro deberá tomar una decisión firme en cuanto si sigue del lado o no del presidente ruso, Vladimir Putin.



Para Caracas, el levantamiento de las sanciones impuestas desde 2017 por EE. UU. serían no solo un alivio económico sino un triunfo político sobre su “enemigo”. Pero, por otro lado, la relación con Rusia puede debilitarse.



A nivel de discurso, el mandatario venezolano ha dado un giro. En los primeros días de la invasión a Ucrania, decía que mantenía todo su respaldo a Rusia. “Podemos vivir una Tercera Guerra Mundial con impactos brutales en la economía” .

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Maduro (i.) líder del régimen de Venezuela y Vladimir Putin, presidente de Rusia hablan en el Kremlin. Foto: AFP

También hizo un llamado la noche de este lunes a “los factores involucrados alrededor de Ucrania a que la inciten a buscar la paz y abandonar las posiciones que ha tendido en el pasado” y agregó que había que tomar medidas para proteger la economía. Un discurso distinto.

Oposición y régimen venezolano retomarán diálogos en México

El mandatario venezolano aseguró que el país debía ser ejemplo en cuanto al diálogo, “Si pedimos diálogo para el resto del mundo, tenemos que reactivar nuestro diálogo”, dijo Maduro, alegando que iban a “formatear” el proceso para hacerlo más incluyente.

Facebook Twitter Linkedin

La delegación del Gobierno venezolano anunció los primeros dos acuerdos parciales con la oposición tras la segunda fase de negociaciones en Ciudad de México Foto: EFE/José Méndez



Aunque algunos indican que no hubo avances en esta primera reunión Caracas- Washington, parece que al menos en el discurso, el chavismo comience a cambiar, porque incluso hablan de establecer garantías políticas a los procesos venideros. “Hay que dar todas las garantías”, sentenció Maduro.

¿Qué tan posible es lograr un acuerdo para que EE. UU. levante el embargo al crudo venezolano?

Un acuerdo para que Estados Unidos levante el embargo al crudo venezolano que rige desde 2019 serviría al gobierno de Nicolás Maduro ante el riesgo que suponen para Caracas las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, estimó el lunes el experto Francisco Monaldi.



Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, en Texas, dijo que lo primero que se necesita para que Estados Unidos pueda volver a comprar petróleo venezolano "tiene que haber un cambio en las sanciones vigentes. Podría hacerse algo acotado, como darle una licencia a (la petrolera estadounidense) Chevron o a algunas empresas occidentales para que exporten a Estados Unidos algunos cargamentos. Podrían autorizar específicamente que le pagaran a (la petrolera estatal venezolana) PDVSA por esos cargamentos para que el gobierno venezolano lo autorizara a su vez".



Venezuela produce 750.000/800.000 barriles diarios de petróleo y lo máximo que podría llegar a producir en los próximos seis meses son unos 950.000 barriles diarios, quizás hasta un millón.



Desde la visión del analista, estas cifras son muy bajas comparado con Rusia, "que produce 11 millones de barriles diarios y exporta 7 millones". "O sea que Venezuela no ayudaría a que no subiera el precio del petróleo para nada. Si Estados Unidos suspende la compra de petróleo ruso, Venezuela podría ayudar muy parcialmente a resolver el problema de algunas refinerías estadounidenses del golfo de México que ahora usan petróleo ruso".



En Venezuela quedan solo tres petroleras occidentales relevantes: Chevron, (la italiana) Eni y (la española) Repsol, estas dos últimas fundamentalmente dedicadas al gas. "Esas tres empresas se verían muy beneficiadas de que hubiera algún mecanismo con el cual se pudieran cobrar, porque han estado acumulando pasivos gigantescos con PDVSA", agregó Monaldi.



Con relación al conflicto en Ucrania, que ha disparado el precio del petróleo, puede afectar a Venezuela, según Monaldi, por dos razones:



"Primero, porque la manera en que evade sanciones Venezuela es a través de bancos rusos. Entonces, al ser sancionados los bancos rusos eso puede obstaculizar el flujo de dinero hacia Venezuela. Segundo, porque si los rusos no pueden exportar a Estados Unidos van a tratar de exportar a China, el mercado no occidental más importante del mundo y donde ya venden más de un millón de barriles. Y eso puede ser muy malo para el crudo venezolano que se coloca en China", explica.



De ahí que Nicolás Maduro esté interesado en lograr algún acuerdo con Estados Unidos y que no esté tan tranquilo, a pesar de que el precio del petroleo esté tan alto ya que eso a la larga no lo beneficia.

Facebook Twitter Linkedin

La frontera colombo-venezolana mantiene una latencia por los grupos criminales y fuerzas militares en la zona. Foto: Ministerio de Defensa

Tensiones en la frontera de Colombia con Venezuela

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) aseguró que en su despliegue por la frontera colombiana, continúan desmantelando campamentos establecidos por grupos terroristas colombianos.

Los grupos terroristas TANCOL en su invasión silenciosa por controlar nuestras vías de aproximación para deambular y traer sus productos mortales y sacarlos a través de pistas clandestinas, han sembrado explosivos en cantidades industriales como hacen en su patria colombiana! pic.twitter.com/agwpMk6IEm — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) March 8, 2022

En uno de los últimos mensajes publicados en Twitter, el Ceofanb dio a conocer que en el estado Apure lograron destruir un“centro de elaboración de explosivos improvisados con más de 1000 kg de pólvora y otros químicos”.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

*Con información de AFP

Más noticias

Venezuela, ¿eventual sustituto de Rusia en el mercado petrolero de EE. UU.?

La receta detrás del salto de Venezuela a la recuperación económica

Nicolás Maduro ratifica 'firme apoyo' a Rusia en conversación con Putin