Sigue restringido el paso en la frontera colombo-venezolana

Para este 5 de octubre, la frontera colombo- venezolana debería estar abierta según lo anunciado por la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.



Pero la verdad es que las trochas -que este lunes estaban cerradas- abrieron debido a que el paso por el puente internacional Simón Bolívar solo fue habilitado para estudiantes y emergencias médicas.

Los contenedores que bloqueaban el paso desde desde 2019 solo fueron colocados a un lado. “Es más de lo mismo” dice la exdiputada tachirense Karim Vera . “El ciudadano común no tiene acceso a pasar por el puente a menos que pague”, confirma a EL TIEMPO la dirigente del partido Primero Justicia .



Vera recalca que todo “volvió a la normalidad”, es decir, los pasos irregulares comenzaron a funcionar nuevamente. Para pasar al lado colombiano los llamados “trocheros” están cobrando 20 mil pesos por maleta y un dólar por cada punto de “control” en el paso irregular.



Los pasos son controlados por diferentes grupos irregulares. Una fuente que prefirió no ser identificada por temor a represalias, indicó que por la zona de Ureña, son los indígenas Yukpas quienes manejan el paso. “La guerrilla cobra un dólar ó 3700 pesos, el punto del ejército lo mismo y el de la Guardia Nacional. Todos dentro de la misma trocha”.

Desde la organización FundaRedes creen que todo se debió a un “show político” y se preguntan qué va a pasar si el candidato la gobernación de Táchira, Freddy Bernal, no es electo. “¿Se cerrará nuevamente la frontera?”, expresa Edixon Figueroa, integrante de la ong.



Figueroa relata que esta “supuesta” apertura no regula las actividades ilícitas que se desarrollan por los pasos ilegales.



Por otro lado, en conferencia de prensa de este martes, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, aseguró que el paso no se abre a su totalidad porque Bernal mantiene negocios ilícitos en las trochas, por eso lo retó a un debate público para afirmar o desmentir la acusación. “El escenario electoral te obligó a montar ese show” dijo Gómez refiriéndose a Bernal.



La mandataria regional dijo que los ciudadanos tuvieron una expectativa al creer que sí se abriría la frontera pero que fueron frustradas. Desde hacía un año, Bernal le había ofrecido a los agentes aduanales que se iba a abrir la Aduana de San Antonio pero fueron “utilizados” para brindar apoyo logístico en el retiro de los contenedores, denunció Gómez.



La gobernadora considera que de abrirse la frontera, todos los tachirenses ganan, porque se recuperaría el paso humanitario y la economía. Aseguró que conversó con autoridades colombianas y a pesar que no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro, están dispuestos en avanzar en la normalización de la frontera.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

