''El Nacional' resurgirá como el ave fénix', dice su presidente editor

Para Miguel Henrique Otero, presidente editor de 'El Nacional', el régimen de Nicolás Maduro adelanta una "expropiación encubierta" del diario, al obligarles a pagar, en petros, el equivalente a unos 13 millones de dólares, como indemnización por daño moral al número dos del chavismo, Diosdado Cabello.



El objetivo de la sentencia del Supremo chavista, que se conoció el viernes de la semana pasada, parece claro para él: “Con esa sentencia, van a cobrar los 13 millones (de dólares), nosotros les vamos a decir que no podemos pagarlos, entonces van a embargar; toman el edificio, las máquinas todo lo que está ahí (…) y se lo entregan en compensación a Cabello”.



En el pasado, el número dos del chavismo se ha manifestado confiado en que será dueño de 'El Nacional' y ha revelado sus planes de convertir su sede, ubicada al este de Caracas, en la Universidad Internacional de la Comunicación, de la que ha hablado el cuestionado mandatario venezolano, Nicolás Maduro.



Que se revierta la decisión y el desenlace sea otro es tan improbable para el presidente editor de 'El Nacional' como que paguen el monto, aun con ayuda de terceros. Pero sí cree que la ejecución de la sentencia se pueda retrasar.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Foto: Henry Chirinos. EFE

“En la sentencia que publicaron están firmando los cinco magistrados y nosotros sabemos que los cinco magistrados no firmaron la sentencia, que les hicieron una sentencia exprés por arriba y la publicaron (…) lo cual puede hacer que tenga que intervenir la Sala Constitucional.



No quiere decir que la va a revertir, pero sí es una pequeña complicación o complicación grande, no lo sabemos”, dijo Otero en una conversación virtual con EL TIEMPO y demás miembros de la Asociación de Prensa Extranjera (APEX) en Venezuela.



Tarde o temprano, sin embargo, el desenlace será el mismo y con una única intención. “Este esquema de hegemonía comunicacional es para que desaparezca todo lo que es independiente como medio de comunicación en Venezuela. En el largo plazo lo han ido logrando”, dijo Otero, quien recordó casos como el de Radio Caracas Televisión (RCTV), al que se le negó la concesión en 2007.

El presidente editor de 'El Nacional' considera, sin embargo, que el costo político para el régimen de Maduro será “muy fuerte”.



“ 'El Nacional' es una institución muy importante, reconocida por el mundo entero”, recordó Otero, quien reveló que entre las personalidades con las que ha hablado tras conocerse la sentencia está el presidente Iván Duque.

Diario reducido

Otero informó que han recurrido a distintas instancias como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, y que planean hacer lo propio con Naciones Unidas.



“Nosotros lucharemos y haremos quedar en evidencia la arbitrariedad de todo lo que están haciendo, y esos son instrumentos para revertir el proceso en algún momento, pero no para eliminarlo en este momento”, insistió Otero, quien está confiado en una eventual caída del régimen, con la que recuperarían la infraestructura, en caso de que efectivamente se las quiten.



El valor real de la edificación de 'El Nacional' y su terreno, según Otero, no bajaría de los 20 millones de dólares, eso sin contar el valor de la rotativa y sus equipos de apoyo.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Foto: EFE

“El valor es mucho mayor que lo que está en la sentencia. Pero es un valor histórico. En este momento, las cosas en Venezuela valen mucho menos de lo que deberían valer por la manera como ellos han destruido el país”, dijo.



'El Nacional' ya se había visto forzado a eliminar todos los productos que no fueran esenciales, incluida su versión impresa, recordó Otero. De 1.100 personas que llegaron a conformar la empresa, hoy son 100.



De ejecutarse la sentencia y tener el lamentable desenlace esperado, Otero informó que seguirán informando a través de su página web.



“A pesar de que durante todos estos años nos han ido hiriendo poco a poco, nos han ido cercenando (…) seguimos con el cerebro por lo menos, y el cerebro va a seguir funcionando (…) Al final, estoy seguro que nosotros triunfaremos y publicaremos el titular: ‘Venezuela regresa a la democracia’, y 'El Nacional' resurgirá como el ave fénix, eso tampoco lo dudo”, acotó, optimista.

Recuento del caso

Durante el encuentro con los corresponsales, celebrado en la mañana de este lunes, Otero se refirió a otras irregularidades de un caso que empezó en 2015, cuando 'El Nacional', como otros 80 periódicos de América Latina, replicaron una publicación de los diarios español ABC y estadounidense Wall Street Journal, con una investigación de un fiscal federal de Nueva York tras la denuncia de un exescolta de Cabello que aseguraba que este estaba involucrado en narcotráfico.



Entonces, Cabello demandó penalmente no solo a 'El Nacional', sino al diario Tal Cual y al portal La Patilla, que también replicaron la información en Venezuela; y desde ese año, tienen medidas cautelares.



Cabello introdujo posteriormente una demanda civil contra 'El Nacional', por mil millones de bolívares fuertes que, para la fecha, según recuerda Otero, equivalían a un millón de dólares.

“Esa demanda civil por las leyes no la puedes hacer hasta que no haya una sentencia de la demanda penal, que no ha habido, ni ha habido juicio de la demanda penal”, aseguró Otero.



Sin embargo, informó que pelearon la demanda civil hasta que un juez de primera instancia determinó que eran culpables y que tenían que pagar los mil millones de bolívares fuertes, indexados según los informes del Banco Central de Venezuela, que, como refiere, “ponen la inflación en una ínfima parte de su valor”.



“Entonces se ve que Diosdado Cabello, que no estaba contento, que quería realmente sangre en este juicio, convenció a la Sala Civil (…) (de que) decretara una sentencia de un monto, el que a él le dio la gana: 13 millones de dólares, además puestos en petros, que es una cosa que desde el punto de vista legal no existe”, explicó Otero.

Como había adelantado EL TIEMPO el pasado viernes, 'El Nacional' pidió al Supremo chavista una aclaratoria de cómo llegaron al monto determinado, un monto que Otero definió como “único” de la historia judicial venezolana, y al cual no le encuentra explicación alguna.



“Ellos tendrían que decir cómo llegaron a ese monto porque si ellos dicen que el valor moral de Diosdado Cabello vale eso, tienen que explicar por qué, cómo calculan eso”, insistió Otero, quien respondió a EL TIEMPO en ronda de preguntas que esperan unos cinco a seis días hábiles para recibir una respuesta a su misiva.



Esta semana, sin embargo y siguiendo el denominado esquema 7x7, el país está en cuarentena radical.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

