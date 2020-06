‘Mi misión es apoyar a los migrantes, desprotegidos en esta pandemia’

Para Juan Vilora, un caraqueño de 29 años, no existe descanso ni cuarentena. Su labor es 24/7, pues consiste en dar apoyo desde diferentes frentes a la población venezolana migrante que se encuentra en Colombia y especialmente en Barranquilla, ciudad donde reside.



Su vocación, porque lo es, podría decirse que es innata. Desde muy pequeño, en el seno de una familia conformada por padres colombianos que migraron a Venezuela hace casi 40 años, ha sido un luchador por los derechos de sus connacionales y en su mente están frescos los recuerdos de cada momento en el que le dolió el resquebrajamiento de su país.

“Siempre supe que callar no era la forma de luchar. Y desde que fui presidente del comité estudiantil en mi colegio, salía a las calles a protestar y alzar mi voz por la democracia”, comienza.



Sin embargo, como otras 1’800.000 personas, Juan se vio forzado a migrar a Colombia, donde pudo estudiar medicina, carrera de la que está a punto de obtener su diploma.



Su historia es la de un joven que ha tenido claro que su lugar está junto al migrante, buscando caminos para cada familia, cada madre y cada niño que llegan a este país en las condiciones más difíciles y no tienen claridad sobre su futuro y las opciones que aquí se han abierto para mejorar sus condiciones de vida.



“Yo sueño con un espacio más integral donde pueda atender a mis hermanos venezolanos. Que no sea solo un lugar de paso, sino un punto de encuentro y de convergencia de muchas especialidades. Porque ellos no solo necesitan alimentos, sino también atención psicológica, acceso a la educación y a la cultura”, explica.



Así, la lucha de Juan cada vez ha dado más frutos, y su voz y clamor por los derechos de los venezolanos ha llegado a las más altas esferas, pero él insiste en que el sendero es largo.

Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Hoy en día, además de líder y activista de la sociedad civil venezolana y colombovenezolana en la diáspora, está a cargo de la vicepresidencia de Venezolanos en Barranquilla, coordina localmente dos ONG internacionales: VenMundo y Sin Mordaza, que tienen presencia en más de 50 países, y es miembro de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI).



Además, en junio de 2019 asumió la coordinación de la Coalición por Venezuela, que reúne más de 60 organizaciones de la sociedad civil en las Américas, después de su constitución en Medellín en el marco de la 49.a Asamblea General de la OEA.



Las responsabilidades no cesan para Vilora, quien en 2019 obtuvo el Premio Nacional al Talento Joven, otorgado por la Primera Dama de Colombia a través del Consejo Presidencial para la Juventud, lo que le permitió representar a Colombia en la Cumbre de OYW Londres 2019.

Migrar en medio de la pandemia

Todo el trabajo de Vilora se ha visto triplicado en medio de la pandemia, pues los migrantes se encuentran en la lucha por la supervivencia, y las necesidades se profundizan dadas las condiciones socioeconómicas del país.



“Es que los migrantes y refugiados son de las poblaciones más vulnerables que existen, y más en estos contextos, porque los países no están preparados para recibirlos en una cantidad y en un tiempo desproporcionados”, puntualiza.



Para él, los esfuerzos han sido bastantes por parte de Colombia, pero existen dificultades en materia económica que no permiten a los gobiernos cubrir todos los frentes necesarios en una crisis de la magnitud que viven los migrantes venezolanos. “Es que es la segunda crisis migratoria más grande, después de Siria”, afirma.



Por ello, su labor se hace indispensable en este momento, y Colombia tiene grandes retos por asumir, especialmente en medio de la pandemia del covid-19, que ha aumentado la preocupación por esta población, que requiere de una atención más especializada.



“Mi trabajo deberá enfocarse en la búsqueda de lograr políticas públicas incluyentes, demostrando que el migrante debe verse como un agente de cambio, más allá de pasiones e intereses personales”, afirma.



Por último, Vilora menciona que uno de los motores de su lucha definitivamente han sido las sonrisas de sus connacionales, que en cualquier lugar al que llega con su gorra y su franela lo reciben como si estuviera en casa. “Porque eso somos los venezolanos, personas alegres que siempre le vemos el lado amable a todo”.



ELTIEMPO.COM