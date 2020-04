El ‘choque’ entre Venezuela y Portugal por un incidente marítimo

Este miércoles, Venezuela denunció que un barco turístico con bandera portuguesa embistió y hundió una nave de su armada, un hecho que Nicolás Maduro calificó como un “acto de piratería internacional”. Por su parte, la empresa propietaria del crucero denuncia que fue la marina venezolana la que inició el incidente.



La versión venezolana

El buque de pasajeros Resolute, de 122 metros de eslora, chocó en aguas territoriales venezolanas contra un guardacostas local sobre la media noche del lunes, según información que proporcionó la Fuerza Armada de Venezuela en un comunicado divulgado en la noche del martes.



El choque ocurrió cuando se le efectuaba "un procedimiento de control de tráfico marítimo" al noroeste de la isla La Tortuga (norte), detalló el escrito. Cuando la embarcación portuguesa era escoltada al puerto de la isla de Margarita (norte) como parte del protocolo, "decide embestirlo y provocó la zozobra, valga decir el hundimiento del buque de la armada", aclaró más tarde el ministro de Defensa Vladimir Padrino.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro. Foto: AFP

Fue rescatado "casi todo el material de guerra" que estaba en la nave venezolana, dijo Padrino sin ofrecer mayores detalles. En tanto, el Resolute, continuó el general, acabó con "daños en la proa" por el impacto y está atracado en el puerto de Willemstad en Curazao, un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos ubicado a unos 110 km de la costa venezolana.



"Las autoridades de Curazao (...) deben hacer la investigación, informar oficialmente y tomar las previsiones porque fue un acto de piratería internacional", denunció Maduro, en compañía de Padrino y otros funcionarios.



Según la aplicación CruiseMapper, el barco de bandera portuguesa actualmente está en el puerto de Curazao. Foto: Archivo particular

Los hechos según Portugal

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, dijo el miércoles a la agencia Lusa que se trata de un "incidente aislado" que no debe "perturbar" las relaciones entre ambos países. "No es un incidente entre Estados y lo que los Estados deben hacer es colaborar entre ellos para que se determine la verdad", aseguró Santos Silva, quien agregó que Portugal está presto para investigaciones.



La empresa propietaria del crucero de bandera portuguesa 'Resolute' asegura que fue la Marina de ese país quien inició la agresión. El 'Resolute', según esta versión, transmitida en un comunicado por la empresa "Columbian Cruise Services", fue "objeto de un acto de agresión de la Marina de Venezuela" la noche del pasado lunes, cuando se encontraba a 13,3 millas náuticas de la Isla de La Tortuga.



A bordo se encontraban únicamente 32 tripulantes y la embarcación llevaba para entonces un día "a la deriva, en la costa de esa isla, para realizar un mantenimiento de rutina de un motor", agrega la nota, antes de dirigirse a la isla holandesa de Curazao.

No es un incidente entre Estados y lo que los Estados deben hacer es colaborar entre ellos para que se determine la verdad.

TWITTER

"El crucero fue abordado por un navío de la Marina venezolana que por radio cuestionó las intenciones" del 'Resolute', ante lo que "dio la orden para acompañarlo" hasta la isla venezolana de Margarita.



Un mandato que extrañó al capitán del crucero, especialmente por encontrarse "en aguas internacionales", subraya la compañía. Dado que cumplir lo solicitado por la Marina venezolana suponía un "serio desvío de la ruta del navío", el capitán quiso consultar con sus superiores.



Mientras lo hacía, "se realizaron disparos de pistola" y el barco venezolano se aproximó por estribor a gran velocidad y "colisionó deliberadamente", afirma la nota, que agrega que "todas las tentativas para contactar a personas a bordo de la embarcación de la Marina no tuvieron respuesta".



Una versión que contradice la ofrecida por Maduro y Padrino, quienes dicen que la embarcación venezolana fue impactada por el "Resolute", que además no le ofreció la asistencia que precisaban tras el choque.



Mientras tanto, el Gobierno de Portugal, que no considera esta colisión un incidente diplomático, ya ha ofrecido su colaboración para aclarar lo sucedido. La colisión de embarcaciones se produce cerca de un mes y medio después del último traspiés en las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Portugal.



EFE Y AFP