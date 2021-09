Chavismo guarda silencio ante detención de el 'Pollo' Carvajal

Estados Unidos en menos de una semana asestó dos golpes al chavismo: la posible extradición de Álex Saab y la detención en España de Hugo el 'Pollo' Carvajal. Ambos con información que pone en riesgo el entramado chavista. Con el arresto del exjefe de la contrainteligencia militar venezolana, son cinco los casos más mediáticos que EE. UU tiene bajo la mira.

En 2017, los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron condenados a 18 años de cárcel por el delito Narcotráfico. El noviembre de 2018, el extesorero de la nación, Alejando Andrade, fue condenando a 10 años de cárcel por lavado de dinero.



En enero de 2021, el militar retirado Clíver Alcalá Cordones fue extraditado desde Colombia a EE.UU también acusado por Narcotráfico. Ahora el país norteamericano está a la espera de Álex Saab, preso en Cabo Verde y "El Pollo", detenido en España y prófugo desde 2019. El silencio reina en el chavismo.



"El mejor sistema de justicia es el que no tiene espacio para la impunidad" dice a EL TIEMPO, el excomisario Iván Simonovis, conocido por su amplia trayectoria en operaciones de inteligencia y su fuga de Venezuela siendo un preso político.



Además de estos cinco casos, la ONG Transparencia Venezuela resalta que en Estados Unidos se llevan 38 procesos sobre hechos de corrupción en Venezuela.

Nuevas sanciones

El embajador de Estados Unidos ante Venezuela, James Story, dijo este jueves que de no verse los resultados en el diálogo de México, su país junto a Canadá, prepararía nuevas sanciones.



De inmediato Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación chavista en el diálogo, le respondió por Twitter que no atenderían a sus "presiones". "Agarre a sus perritos falderos Duque, Uribe, etc, y tómense un tecito de valeriana", escribió el dirigente chavista.

En 5to lugar, agarre a sus perritos falderos Duque, Uribe, etc, y tómense un tecito de valeriana: no nos importa su opinión de extranjeros xque este diálogo es entre venezolanos y venezolanas (aunque tras bastidores de la PU (antigua MUD) está quien está, o sea tus jefes) — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) September 10, 2021

Story también se había pronunciado por la detención de Carvajal.

Sobre el Pollo Carvajal: “El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia justicia.” - Martín Luther King, Jr. — Embajador James “Jimmy” Story (@usembassyve) September 9, 2021

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

