La policía de Nueva York se mantiene expectante ante la ola de migrantes y los comportamientos inadecuados de algunos. Tal es el caso del venezolano Daniel Hernández Martínez, de 29 años, quien -según reseñan los medios de EE. UU.- ha sido arrestado seis veces.



Aunque se han presentado 14 cargos en su contra, en todas las capturas ha sido liberado.



Según los reportes, además de robos y hurtos, ha atacado a cinco personas, entre ellos dos policías, “causando estragos”, dijo un funcionario de la policía a periodistas en Nueva York.

Según el diario New York Post, la ola de crímenes de Martínez comenzó en un Costco (tienda) en 976 Third Ave, en Brooklyn. Martínez robó un frasco de Nutella, zapatillas, sombreros, hojas de afeitar Gillette, y Dove body wash. Fue acusado de hurto y liberado bajo fianza.



Luego, el 6 de julio supuestamente atacó una tienda de Duane Reade (cadena de farmacias) en Columbus Circle en Manhattan. Esta vez se robó un "kit de herramientas."



"Este no es un incidente aislado. Estos migrantes son arrestados muy a menudo aquí, y realmente no sabemos quiénes son. Realmente no tienen identificación. No están siendo investigados adecuadamente, pero algunos de ellos están cometiendo algunos de los crímenes más violentos aquí”, dijo uno de los policías al New York Post.

Luego de los delitos anteriores, Martínez agredió a los uniformados. Un guardia de seguridad del Duane Reade en West 35 en Manhattan trató de detenerlo mientras intentaba robar una bolsa de patatas fritas y pasta de dientes.



Él "sacó un cuchillo grande y avanzó hacia un oficial encubierto" mientras gritaba ininteligiblemente, según muestran los documentos de la corte. Martínez fue acusado de amenazar esta vez, pero de nuevo liberado bajo su propia fianza porque el cargo no era elegible para fianza.



Tres semanas después, el 31 de julio, atacó a Jeffrey Bradac, de 52 años, de la nada, con una llanta de bicicleta frente al Row Hotel, un refugio para migrantes en Times Square, según las autoridades.



Bradac, un periodista independiente que dijo que estaba allí para documentar la afluencia de migrantes, había entrevistado previamente a Martínez, y estaba desconcertado sobre por qué fue atacado, publicó el diario.

