El aclamado grupo canadiense Circo del Sol llevará a Venezuela, en febrero de 2024, su espectáculo sobre la historia del futbolista argentino Lionel Messi, con el que buscará "inspirar al público" a encontrar el "número 10" que llevan "todos dentro", dijo este lunes a periodistas Tomás Gestoso, publicista de la producción.



"Es un espectáculo que invita a la audiencia (...) a encontrar su mejor versión a través de la propuesta que se pone en el escenario", expresó Gestoso, quien indicó que el espectáculo se presentará a partir del 21 de febrero del próximo año en el Poliedro de Caracas.



(Le recomendamos leer: ¡Lionel Messi debuta con golazo en la MLS! Vea su tanto en Inter Miami vs. New York RB).

"Messi 10 by Cirque du Soleil", con 32 artistas de 15 nacionalidades en escena, es un "show absolutamente tecnológico", con "tendencias en el mundo del entretenimiento en vivo" que "elevan la propuesta escénica y las acrobacias a otro nivel", aseguró.



El espectáculo se estrenó en 2019 en Barcelona, España, y desde entonces ha evolucionado "con todo lo que va pasando" en la vida de "Leo" -como el triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022-, sin perder "su esencia original".



"La esencia de este show es evolucionar. (...) Lionel Messi sigue escribiendo su historia y, como tal, hay ciertos hitos que empiezan a aparecer que no pueden no estar en el escenario. Que el mundial no esté representado de alguna manera en el escenario sería una locura (...) y probablemente, en algún momento, se incorpore también algo de Miami", expresó Gestoso.



(Además: Thiago, el hijo mayor de Lionel Messi, entró a la academia del Inter Miami).



El montaje empezó a crearse en 2018, un proceso durante el que hubo conversaciones con el astro argentino, de donde surgieron y se desarrollaron ideas relacionadas con el escenario, el vestuario, el maquillaje y las acrobacias, todo adaptado al "universo futbolístico", explicó el publicista.



Hasta la fecha, "Messi 10", que tuvo una parada en medio de la pandemia por covid-19, ha girado por España, Catar, Arabia Saudí y Argentina, donde se presenta actualmente, antes de ir a Venezuela.



EFE

Lea más noticias...