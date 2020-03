¿Cómo está aprovechando políticamente Maduro el Covid-19 en Venezuela?

En apenas una semana, el régimen de Nicolás Maduro pasó de referirse al tema del coronavirus como algo distante, a tomar medidas cada día más radicales para contener su propagación.



Venezuela, según información oficial, pasó de tener el 12 de marzo solo pacientes sospechosos, que se habían descartado como portadores del virus, a confirmar dos casos positivos al día siguiente, luego diez, después 17, y hasta la tarde de este martes eran 33.



Las medidas oficiales también han ido cambiando rápida y drásticamente. Tras haber decretado el Estado de Alarma el mismo día en que se confirmaron los primeros casos, Maduro ordenó una “cuarentena social” en todo el país a partir de este martes.



“Estamos actuando a tiempo, estamos tratando de colocarnos delante de la crisis”, dijo el cuestionado mandatario venezolano al momento de anunciar esta última medida, la noche del lunes, en cadena de radio y televisión.

El giro en el discurso oficial ha sido evidente. Pero no es novedad.



“Hubo un cambio en el discurso, pero eso ha sido algo natural también en el chavismo. El chavismo tiene una flexibilidad importante, lo ha demostrado, por ejemplo, en el campo económico, y creo que en una situación como esta podríamos observar otras volteretas en el discurso”, dijo a EL TIEMPO el periodista, doctor en Ciencia Política e Investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Andrés Cañizález.



Y dentro de ese discurso destaca el uso de una narrativa que tampoco es nueva para los venezolanos: la de atribuir la responsabilidad a otros, al insistir en la importación de los casos confirmados.



Según el régimen, de los 33 que hay hasta ahora, 28 provinieron de países Europa y 5 de la ciudad de Cúcuta, en Colombia.



“Hay mucho énfasis en atizar la conflictividad con Colombia, eso es otro elemento del discurso”, acotó Cañizález en su conversación con EL TIEMPO. A su juicio, hasta el momento, el régimen ha sido exitoso comunicacionalmente en el manejo de la crisis.



“Ha marcado las pautas, se ha presentado como responsable y creo que eso ha sido importante en esa estrategia que, al final, es una estrategia política del chavismo de permanecer en el poder”, aseguró.

La Organización Panamerica de la Salud ha sido intermediaria entre el régimen chavista y Colombia para tomar medidas en la frontera entre ambos países. Foto: Efe

Y, mientras tanto, acota, estaría ganando tiempo, pues la urgencia del cambio político ha quedado en un segundo plano; y estaría ocultando otros problemas que atraviesa el país.



En un monitoreo de nueve centros de salud pública, elaborado este martes por los gremios y sindicatos de salud y compartido con este medio por el dirigente sindical Mauro Zambrano, queda en evidencia que apenas dos tienen tapabocas sin restricciones. En los demás o los elaboran los propios trabajadores, o están limitados para emergencias o áreas críticas, o simplemente no hay. Una situación similar se presenta con los guantes: solo cuatro centros los tienen, y en los demás o están restringidos a emergencias o áreas específicas, o no tienen.



En cuanto a productos de limpieza, la mayoría no tiene ni cloro, ni desinfectante, ni jabón. Mientras que el servicio de agua solo está garantizado en seis centros, en dos de ellos a través de camiones cisterna.



Y hay un problema aún mayor. En Venezuela apenas hay cien camas para cuidados intensivos, según han revelado fuentes de oposición.



“Han logrado que quede en un segundo plano, a pesar de que hay malestar y queda claro que, para muchos expertos, hay una crisis hospitalaria, una crisis sanitaria previa al coronavirus, en realidad el Gobierno ha logrado tapar esa situación comunicacionalmente”, agregó Cañizález.



Y no sería lo único que estaría ocultando el régimen chavista. De acuerdo con el diputado opositor José Trujillo, quien preside la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional venezolana, en las regiones persiste una escasez de combustible que ha llevado a las autoridades a limitar el suministro, durante esta contingencia, solo a los cuerpos de seguridad del Estado, que son los encargados de velar por el cumplimiento de la “cuarentena social”.



“Les interesa tener a todo el mundo en su casa para que la gente no salga”, dijo Trujillo a este diario, en conversación telefónica desde el estado Aragua, en la región central del país, al tiempo que aseguró que en esta entidad ni los médicos tienen garantizado el suministro de combustible.



En este estado, según la información que suministró el parlamentario opositor, se repite la situación de los hospitales caraqueños en cuanto a dotación de guantes y tapabocas. Yde las seis unidades de terapia intensiva que hay en Maracay, la capital, solo funciona una. Y de las seis camas que tiene esta, aseguró, solo están funcionando dos.



“El único que tiene la potestad de decir qué hay, dónde hay y cómo está es el Gobierno, más nadie”, lamentó Trujillo, quien cuestiona la información oficial, además, porque en cuatro años el régimen no ha dado información epidemiológica al país.



Ahora condena la que cataloga como una “apropiación” del tema. Algo en lo que coincide el especialista Cañizález.



“El chavismo ha logrado controlar de nuevo la agenda de política comunicacional en Venezuela, apropiándose de la crisis del coronavirus. De nuevo, por ejemplo, las cadenas de radio y televisión vuelven a ser de interés para la población, porque hay que escuchar qué hay que hacer. El Gobierno ha tomado, creo yo, la delantera”, dijo, al tiempo que dibujó a un líder opositor Juan Guaidó primero errático y luego reactivo.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS