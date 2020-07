El 6 de diciembre, Venezuela realizará elecciones al Parlamento

Han sido días de intensa actividad para el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista.



Tras haberse declarado en sesión permanente, el martes pasado aprobó por unanimidad las normas para las esperadas elecciones parlamentarias, y este miércoles confirmó que estas se realizarán el 6 de diciembre.



“Como hemos visto en el mundo, en medio de la pandemia se han hecho elecciones (…) Venezuela no se queda atrás, tenemos un mandato de la Constitución que nos obliga a hacer estas elecciones”, dijo el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, tras conocer la fecha de los comicios.

Para el chavismo, es la oportunidad de recuperar el único poder que no controla, tras el triunfo opositor en las parlamentarias de 2015. Mientras que para el bando de Juan Guaidó es la única manera de mantener la presidencia interina, para la que cuenta con el respaldo de más de 50 países, y que se basa en una interpretación de un artículo constitucional que establece que es el presidente del Parlamento quien asume las funciones del Ejecutivo ante el vacío de poder que se alega tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018.



La polémica que ha envuelto a los nuevos rectores desde su designación no cesa con cada apresurado paso que dan. Expertos locales apuntan a una reiterada violación de la Constitución y a que no estarían contribuyendo a crear las condiciones para que haya una elección democrática.



“Nadie va a prestarse para esta farsa, lucharemos juntos por lograr elecciones libres”, insistió Guaidó, tras el anuncio del cronograma.



Desde el cuestionado CNE, sin embargo, esgrimen una supuesta independencia del Ejecutivo, basada en principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia. Así, aseguran, aprobaron las nuevas normas, una tarea que debía haber sido llevada a cabo por el Parlamento, pero que le fue arrebatada por el Tribunal Supremo.

El líder opositor y presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó las intervenciones del TSJ en los partidos de oposición. Foto: Efe

Quizás el cambio más importante que estas conllevan es el aumento en 66 por ciento del número de diputados por elegir, que pasó de 167 a 277.



En rueda de prensa con corresponsales extranjeros, el ahora vicepresidente del CNE, Rafael Simón Jiménez, dijo que el “importante incremento” se basó en una proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE), según la cual, la población venezolana, para diciembre, superará los 32 millones de personas.



“Si ese referente científico es valedero o no, yo, particularmente, me lavo las manos porque yo no soy ni avalista, ni conecto ninguna cifra que provenga de ningún organismo oficial”, acotó, sin embargo, el rector Jiménez –quien no oculta su cercanía al grupo de oposición que dialoga con el régimen– al responder a la pregunta de EL TIEMPO sobre los parámetros del incremento.



El director de la organización Acceso a la Justicia, el abogado venezolano Alí Daniels, insistió en conversación con este diario que, aun en el escenario improbable de que consideren a la diáspora para votar –más de 5 millones de venezolanos, según Naciones Unidas–, la cantidad de diputados por elegir es desproporcionada, lo que implicaría una violación del artículo 186 de la Constitución.



El incremento, además, guardaría relación con otra estrategia del régimen, que es la de controlar a los órganos colegiados mediante el aumento de sus miembros, como ya sucedió con el TSJ. “Este tipo de órganos se quieren sobrerrepresentar precisamente para que sea más fácil controlarlos”, dijo Daniels.



Las nuevas normas también contemplan una aparente ampliación de la participación de las organizaciones políticas –hasta el momento han sido validadas 87, según informó el CNE– y un supuesto equilibrio entre el voto lista y el voto nominal, manteniendo las 87 circunscripciones electorales de las parlamentarias de 2015.



Para Jiménez, se trata de “reglas de juego muy claras”, que incluso contemplan algunas "conquistas", como la de las circunscripciones. Y mientras algunos, como Maduro, las aplauden, otros las cuestionan.



La nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela Indira Maira Alfonzo Izaguirre (c) saluda luego de jurar al aceptar su cargo este viernes en Caracas (Venezuela). Foto: EFE

“Se está dando más preponderancia a los elegidos a dedo a través del sistema de lista por los partidos políticos y adicionalmente se quiere repartir una pequeña cantidad de diputados entre los pequeños partidos que vayan a participar, para darle un lustre de legitimidad a una elección que cada vez, más que una fiesta electoral, como dice el CNE, parece más bien un funeral”, agregó Daniels.



En un contacto telefónico con el canal de televisión del Estado en la noche del martes, Maduro aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ya estaba trabajando para establecer sus candidaturas unitarias. Los partidos más emblemáticos de la oposición y algunos de sus dirigentes, en cambio, se enfrentan a decisiones judiciales que los alejan de participar en el proceso.



Para Jiménez, sin embargo, en el proceso habrá participación de todos los factores políticos, “en igualdad de oportunidad”; y también de los electores, pese a que desde algunos sectores de oposición ya se canta fraude y se llama a la abstención. El propio Guaidó, al rechazar los recientes anuncios del CNE y considerarlos un “ejercicio de soberbia”, insistió este miércoles en que las condiciones no estaban dadas para ejercer el sufragio.



“El voto es la única opción que tiene Venezuela. Ya no se puede ofrecer más nada. Todas las opciones distintas a la del voto están liquidadas. Estoy seguro que, en la medida en que el CNE sea capaz de transmitir garantías la gente se va a convencer”, acotó Jiménez.

Y mientras la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, destacaba este miércoles, durante la presentación del cronograma, las 15 auditorías que se realizarán entre este 14 de agosto y el 21 de enero del próximo año -las cuales, a su juicio, serán garantía de una elección transparente y confiable para que los venezolanos ejerzan su soberanía-, otras condiciones como la observación internacional podrían no materializarse como se espera.



Esta semana escalaron las tensiones con la Unión Europea luego de que Maduro ordenara la expulsión de su embajadora en Venezuela tras nuevas sanciones hacia sus funcionarios.



“La idea de aprobar el cronograma con tiempo era promover que la UE pudiera estar presente, que era un actor importante. No sé si ahora pueda ser viable”, reconoció Jiménez, quien manifestó que la observación internacional tendrá que adecuarse a la que considera es la realidad internacional.



“Las elecciones venezolanas no pueden estar sujetas a decisión de factores foráneos. El verdadero garante de resultado son los actores políticos, vigilando las mesas electorales”, dijo.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS