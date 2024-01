EE. UU. tacha de 'no creíbles' acusaciones de Maduro sobre planes de CIA para matarlo

Estados Unidos tachó este martes de "no creíbles" las acusaciones del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre planes de la "extrema derecha venezolana" para asesinarlo con "apoyo" de la CIA y de la DEA.



Así se pronunció la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, cuando un periodista le preguntó durante una rueda de prensa por las acusaciones que ha hecho Maduro.

"No he visto esas acusaciones. Obviamente, suena un poco... bueno, ni siquiera un poco. Simplemente no parece creíble", respondió Jean-Pierre.



Ayer lunes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que 31 personas -entre civiles y militares- habían sido detenidas en Venezuela, desde mayo de 2023, por estar supuestamente involucradas en cinco planes conspirativos que incluían el asesinato de Maduro y asaltos a instalaciones militares.



El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, responsabilizó de los planes a "la extrema derecha venezolana", como el Gobierno suele referirse a la oposición, y aseguró que contaron con "apoyo" de la CIA y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA)

EFE