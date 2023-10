¿Cuándo comenzará EE. UU. a deportar a migrantes venezolanos en situación irregular?

El anuncio de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela sobre la deportación directa de ciudadanos del país suramericano fue sorpresiva, teniendo en cuenta que Washington y Caracas están enfrentados y desde 2019 no tienen relaciones. Pero aún quedan muchas dudas sobre el proceso.



La administración de Joe Biden ahora considera "seguro" regresar a los venezolanos que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos, una postura que ha sido cuestionada por opositores y exiliados.

Pero lo cierto es que estas deportaciones no son nuevas. Hasta el momento, no eran evidentes para la opinión pública debido a que no hay vuelos directos entre EE.UU. y Venezuela, pero llevan ya tiempo realizándose desde México.

Desde el 12 de mayo, se han repatriado 17.000 personas desde México "incluyendo venezolanos", dijo este viernes en una conferencia de prensa virtual Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.



Núñez-Neto agregó que hasta esta semana "Venezuela no estaba aceptando repatriaciones directas" y que "en pocos días empiezan los vuelos de repatriación".



Sin embargo, se desconoce cómo será el proceso y si se realizará a través de la estatal sancionada Conviasa, que cuenta con una prohibición de pisar suelo estadounidense y otros cuantos países que se apegan a las sanciones impuestas por EE. UU.



Las fuerzas fronterizas estadounidenses informaron de 1,8 millones de encuentros con migrantes en los últimos 12 meses. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ante la interrogante sobre qué cambió para llegar a un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, el funcionario insistió que todo el proceso se ha hecho conforme a las leyes estadounidenses y que no se ha desamparado a los venezolanos. Solo en septiembre, 50.000 ciudadanos de ese país ingresaron de manera irregular a Estados Unidos, la mayoría proveniente de la selva del Darién.



"El proceso de parol humanitario ha dejado entrar a más de 130 mil venezolanos en el último año de manera legal. Para los que cruzan de manera ilegal hemos incrementado las consecuencias, como la elegibilidad de asilo", insistió Núñez-Neto.



Según datos oficiales, la patrulla fronteriza ha interceptado a venezolanos más de 100.000 veces en la frontera con México desde mayo hasta finales de agosto de este año. En el mismo periodo del año anterior la cifra fue de alrededor de 43.000.



A las declaraciones de Núñez-Neto se suman las de Mark Wells, secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, quien aseguró que estas medidas son una continuidad del encuentro sostenido en México para abordar temas migratorios.



También agregó que "desde hace mucho tiempo" su país le había instado a Venezuela a que aceptara de regreso a sus ciudadanos.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS