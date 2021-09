Viaje de Maduro a México recuerda la recompensa de EE. UU por su captura

A propósito del viaje de Nicolás Maduro a México el pasado sábado para participar en la cumbre de la Celac, se recordó la recompensa de 15 millones de dólares que había ofrecido el Departamento de Estado de EE. UU. por su captura.



En marzo de 2020, el departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro de delitos como "narcoterrorismo", tráfico de drogas, posesión de armas, entre otros, y ha ofrecido 15 millones de dólares por su captura.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó la noche del viernes a México para participar en la cumbre de la Celac, este viaje es el primero de carácter oficial desde que fue acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense.



El sucesor del fallecido Hugo Chávez, quien por lo general viaja a Cuba o a otros países caribeños, ha evitado salir de su Venezuela. En medios locales y redes sociales se evoca la posibilidad de que Maduro pudiera ser detenido fuera de su país.



Pero la inadvertida llegada de Maduro a México despertó dudas sobre su intención de asistir también a la Asamblea General de Naciones Unidas, que se reúne a partir del martes en Nueva York.



"Este año vamos a Nueva York, ¿verdad? El discurso en la ONU (...) Preparados, nos vamos por tierra, mar o por aire. Llegaremos allá", dijo el mes pasado el mandatario venezolano. Maduro no ha ido a la máxima cita de la diplomacia mundial desde 2018. De momento no existe ninguna confirmación oficial de su asistencia.



El Departamento de Estado de EE. UU. publicó en su página oficial "Maduro ayudó a administrar y, en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles, una organización venezolana de narcotráfico compuesta por funcionarios venezolanos de alto rango, mientras ganaba el poder en Venezuela en una conspiración de narcoterrorismo corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. (Farc), una organización terrorista extranjera designada."



"Maduro negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las Farc; ordenó al Cartel de los Soles que proporcionara armas de grado militar a las Farc; durante su mandato como Canciller coordinó las relaciones exteriores con Honduras y otros países para facilitar el narcotráfico a gran escala; y solicitó la asistencia de los líderes de las FARC para entrenar a un grupo de milicias no autorizado que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas del Cartel de los Soles." puntualizó el anuncio.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con información de AFP

