EE. UU. ofrece millonaria recompensa por otro testaferro del chavismo

El Departamento de Estado de los Estados Unidos sumó un nuevo nombre a la lista de funcionarios venezolanos por cuya captura ofrece millonarias recompensas. Se trata del empresario Samark López Bello, quien tres años atrás ya había sido señalado por el Departamento del Tesoro como testaferro de Tareck El Aissami, ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, y vinculado con narcotráfico y lavado de dinero.



“Hoy (08/10/2020), el Departamento de Estado de EE.UU. anuncia una recompensa de hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena del ciudadano venezolano Samark José López Bello por participar en el crimen organizado transnacional”, se ratifica en el comunicado emitido en la mañana de este jueves.



La oferta de recompensa por López Bello fue vinculada por el Departamento de Estado con las que ya se habían hecho de hasta USD 10 millones, por El Aissami, el 26 de marzo; y de hasta USD 5 millones, por el Superintendente Nacional de Criptomonedas del régimen de Maduro, Joselit Ramírez Camacho, el 1º de junio.



“López Bello trabajó con otros en un esfuerzo por violar y evadir las sanciones de la OFAC impuestas de conformidad con la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos y regulaciones relacionadas. Fue acusado formalmente, junto con El-Aissami y Ramirez, en el Distrito Sur de Nueva York por varios delitos transnacionales”, acotaron en el comunicado.



El secretario de Estado, Mike Pompeo, ratificó el anuncio a través de su cuenta en la red social Twitter, donde agregó: “Trabajaremos con el Departamento de Justicia (de los EE. UU. ) para proteger a los ciudadanos estadounidenses del régimen ilegítimo de Maduro, mientras se ayuda al pueblo venezolano a restaurar su democracia”.



El político opositor Gustavo Marcano, quien fue designado ministro consejero de la embajada de Venezuela en los Estados Unidos por el líder opositor Juan Guaidó –reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países– aseveró que López Bello es una “pieza clave” en las que consideró “operaciones criminales del narcorégimen de Maduro”. “Habrá justicia”, trinó.

López debe pagar por secuestros de Farc

En agosto pasado, la Corte Suprema de EE. UU. dejó en firme la sentencia de una corte de apelaciones que ordena pagar una millonaria indemnización a tres contratistas de este país que fueron secuestrados por las Farc en el 2003.



Dichos fondos para pagar la compensación saldrán de los activos de Samark López. Los fondos debían provenir de esta organización guerrillera, que también está incluida en la Lista Clinton. Pero dado que las Farc no tiene activos en EE. UU. –o no pudieron ser detectados–, los contratistas no tenían de dónde recolectar la indemnización.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS