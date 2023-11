A Maduro se le vence el plazo para levantar sanciones a opositores, ¿qué puede pasar?

El 17 de octubre, el Gobierno y la oposición de Venezuela firmaron un acuerdo en Barbados que contemplaba garantías políticas de cara a las próximas elecciones, incluyendo las presidenciales de 2024. En líneas generales, el pacto significaba un cumplimiento de la Constitución venezolana.



Para el regreso a esa negociación, la cual estaba suspendida desde hacía más de un año, hubo compromisos de parte y parte. Algunos no quedaron plasmados en el papel, como la liberación de presos políticos.

Según fuentes de la opositora Plataforma Unitaria, también se acordó trabajar en la eliminación de las inhabilitaciones a políticos para que puedan participar en las votaciones. De hecho, Estados Unidos le dio plazo a Maduro hasta este 30 de noviembre para cumplir con ese punto.



De no cumplir con la habilitación de los candidatos, la administración de Joe Biden aseguró que reimpondría sanciones a Caracas, algunas de ellas suavizadas luego de la firma de Barbados. Este alivio, que comprende licencias para Petróleos de Venezuela y algunas empresas mineras, ha mejorado el flujo económico en Venezuela. Sin embargo, la amenaza de que las medidas vuelvan está latente.

¿Qué está en juego si se reimponen sanciones sobre Caracas?

Integrantes de la Comisión de Primarias junto a María Corina Machado Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Varios medios de Estados Unidos insisten en que funcionarios de la administración Biden reiteran que el plazo para que Maduro cumpla con estas dos condiciones sigue vigente.



A mediados de octubre, Juan González, asesor para Asuntos del Hemisferio de la Casa Blanca, declaró públicamente que la eliminación de las inhabilitaciones debía incluir la de María Corina Machado, quien ganó las primarias opositoras. Ella, no obstante, no puede inscribirse como candidata presidencial debido a la prohibición política que pesa sobre ella.



“Eso es lo engorroso del asunto, que el chavismo no va a permitir que Machado se postule y preferirá encontrar otros mecanismos de diálogo con Estados Unidos para tratar de mantener el alivio de sanciones”, dice a EL TIEMPO, Carlos Zambrano, analista político de la Universidad Central de Venezuela.



Para Zambrano, es difícil saber cómo se va a mover el tablero, pero cree que la administración de Maduro “difícilmente dé su brazo a torcer” y levante la inhabilitación. “En todo caso, es capaz de preferir que le mantengan las sanciones”.

Maudo insiste en pedir mejores relaciones con Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este martes a su homólogo estadounidense, Joe Biden, levantar todas las sanciones que pesan sobre el país sudamericano e iniciar una nueva era de relaciones, "al máximo nivel", entre Caracas y Washington. Las relaciones están rotas desde 2019, aunque se han visto algunos con acercamientos en los últimos meses.

La líder opositora María Corina Machado y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE y AFP

"Venezuela entera, por consenso, exige que se levanten de manera permanente y definitiva todas las sanciones contra su economía, y que iniciemos un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones de respeto y de colaboración, al máximo nivel, entre Estados Unidos y Venezuela", dijo Maduro, durante un acto con representantes del sector económico en Caracas.



El líder chavista dirigió este mensaje concretamente a Biden para luego asegurar que existe un "poderoso consenso" en el país en torno a la idea de restablecer el vínculo diplomático. "Estamos preparados, estamos listos, lo queremos, y es el consenso de todos los sectores políticos, religiosos, económicos, culturales, sociales de Venezuela", insistió.



A mediados de octubre, Estados Unidos señaló que todavía no estaba listo para restablecer las relaciones con Venezuela, pese al proceso de acercamiento que están llevando a cabo ambos países, lo que permitió el levantamiento temporal de ciertas sanciones contra el Ejecutivo de Maduro.



En una rueda de prensa virtual, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que la Administración Biden aún no estaba lista para "definir la posibilidad de un cambio en las relaciones diplomáticas hasta más adelante del proceso de transición democrática" en el país sudamericano, en alusión a las presidenciales de 2024.



Días antes, Maduro aseguró que espera recibir "pronto" una visita, que sigue sin concretarse, del diplomático estadounidense Francisco Palmieri, designado como jefe de Misión de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, con base en Bogotá.





ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS