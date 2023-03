En diálogo con la agencia Efe, el encargado para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos está dispuesto a participar en la conferencia internacional para resolver la crisis política en Venezuela que convocará el presidente colombiano, Gustavo Petro, en Bogotá.



"Sí, estamos dispuestos a participar. Estamos preocupados por la situación del pueblo venezolano, y cualquier país que esté aportando sus buenos votos y buenos oficios para mejorar la situación es algo importante", dijo Nichols a esa agencia.

Petro anunció el martes su intención de convocar ese foro mientras una amplia delegación del Gobierno colombiano se encontraba en Washington para el Diálogo de Alto Nivel entre Estados Unidos y Colombia, en el que abordaron varios asuntos de cooperación.



En la entrevista, Nichols insistió en que la Administración estadounidense está dispuesta a levantar sanciones impuestas a Venezuela si hay avances en las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.



Muya bien EEUU por aceptar la propuesta de una conferencia internacional sobre la democracia en Venezuela. Un continente sin sanciones, en Paz y con mucha democracia.https://t.co/39aJ5U9o5t — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 29, 2023



EE.UU. quiere ver "una hoja de ruta" hacia las elecciones presidenciales de 2024, que incluya "autoridades electorales independientes", la liberación de "los presos políticos" y el acceso de la oposición a medios y recursos económicos para hacer campaña.



El subsecretario reivindicó que "dar la oportunidad al pueblo venezolano de escoger a sus propios líderes respetando sus derechos fundamentales es clave". "Con estos pasos podemos retornar a la normalidad en las relaciones con el país", sentenció Nichols.



El presidente colombiano, que restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, anunció el martes que convocará "una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el Gobierno venezolano".



El foro se realizará en Bogotá, posiblemente "para los días posteriores a la Semana Santa", según detalló la Presidencia, y la presencia del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, no está aún confirmada, aunque no se descarta.



Las conversaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición se encuentran estancadas después del último encuentro realizado en noviembre pasado en Ciudad de México.



Justamente Petro se reunió con Maduro la semana pasada en Caracas, en su cuarta reunión desde que Colombia y Venezuela retomaron relaciones diplomáticas. Por su parte, Maduro ha puesto en duda la vuelta al diálogo por considerar que no hay certezas ni garantías por parte de los antichavistas para la negociación y ha acusado a EE.UU. de entorpecer los avances.



Estados Unidos no reconoce la presidencia de Nicolás Maduro. En su lugar, estuvo reconociendo desde 2019 al líder opositor Juan Guaidó hasta que la oposición suprimió su "presidencia interina" en enero pasado.



El Gobierno de Joe Biden solo da legitimidad a la Asamblea Nacional escogida en 2015 con mayoría opositora - de la que la mayoría de antichavistas se han apartado- porque la considera el último organismo elegido democráticamente en el país.

EFE