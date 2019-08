Estados Unidos abre oficina diplomática venezolana en Colombia.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el miércoles que abrirá una oficina de representación estadounidense para Venezuela que estará en Bogotá y dijo que continuará su oposición al presidente venezolano Nicolás Maduro y el apoyo al líder opositor Juan Guaidó.

La Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU, por sus siglas en inglés) estará dirigida por James Story, el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela y quien fue uno de los últimos diplomáticos estadounidenses retirados de la embajada en Caracas en enero, cuando Maduro rompió relaciones políticas con Washington.



"La VAU continuará trabajando por la restauración de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la seguridad y el bienestar del pueblo venezolano", dijo el Departamento De Estado en un comunicado.



Más de 1,4 millones de venezolanos han emigrado a Colombia en los últimos años, huyendo de la profunda crisis política y económica que ha causado escasez de alimentos y medicamentos. Washington ha estado tratando de cortar los flujos de dinero al gobierno venezolano en una campaña económica y diplomática destinada a presionar a Maduro para que renuncie.

Estados Unidos y la mayoría de las naciones occidentales apoyan a Juan Guaidó como el presidente legítimo del país. Maduro acusó al opositor, también jefe del parlamento, de organizar un intento de golpe de estado dirigido por Estados Unidos a principios de este año.



En Caracas, Maduro dijo que en Venezuela no manda Donald Trump ni Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para el país petrolero, quien señaló el pasado miércoles en el diario 'The New York Times' que la Casa Blanca no respaldaría unas elecciones si están en la boleta alguno de los dos hombres que se disputan el poder en la nación.



"Hoy Elliott Abrams habló en el New York Times a dictarle normas de conductas a Venezuela, a decir que tienen que haber otras elecciones presidenciales y si las hay no podrá participar no se quien y no se quien", agregó el mandatario en la televisión estatal.



Maduro señaló que "el imperio ha perdido capacidad para imponer su política en el mundo y si en algún lugar ha perdido su capacidad para dictar normas es en Venezuela. No manda Abrams ni Trump".

Leopoldo López. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

Guaidó, por su parte, anunció el miércoles la designación de cuatro 'comisionados' o ministros para las áreas de relaciones exteriores, asuntos económicos, protección de activos y derechos humanos.



Esos comisionados estarán bajo la coordinación de Leopoldo López, fundador y líder de Voluntad Popular, partido al que pertenece Guaidó.



López está en la residencia del embajador de España en Caracas desde mayo tras dejar su arresto domiciliario. Todas las designaciones "implican riesgo", dijo Guaidó en un acto.



"La tarea es medular para presionar a la dictadura", agregó. Lo que se busca con este equipo es "atender la emergencia humanitaria compleja (...), y por supuesto ejercer presión para el cese de la usurpación, prepararnos para la transición" de gobierno, señaló. (Reporte de Lesley Wroughton en Washington, reporte adicional de Corina Pons, Vivian Sequera y Mayela Armas en Caracas.)

REUTERS