Dossier Venezuela: ¿Quién teme lo que confiese Álex Saab?

El 24 de agosto de este año se estrenó el segundo capítulo de 'Dossier Venezuela', la serie periodística de Francisco Santos. En él, entre otros asuntos, se discutió sobre Álex Saab y su relación con el régimen venezolano.



Ahora que Saab ya fue extraditado a Estados Unidos, esta segunda entrega toma relevancia. Santos conversa con dos experimentados periodistas que han investigado a profundidad la situación en el vecino país.



(En contexto: Extradición de Saab a EE. UU., un fuerte golpe para el chavismo)

El periodista venezolano Roberto Deniz, de Armando.info, le contó a Santos en su momento que el proceso legal que se le seguía a Álex Saab en Cabo Verde estaba en su tramo final. Por esos días, el Tribunal Constitucional del país estaba revisando que el proceso de extradición fuera legal para emitir una decisión.



Si dicha extradición no se hubiera hecho efectiva, el caso de Saab habría vuelto a una instancia previa, explica Deniz; es decir, al Tribunal Supremo de Justicia de ese país. "No necesariamente quiere decir que Álex Saab quede absuelto. Hay que recordar que en Cabo Verde no se está evaluando el fondo de los negocios del señor Álex Saab. Se está evaluando solo si rige o no la condición de extradición para los Estados Unidos, que es donde tiene una acusación formal de lavado de dinero desde mediados de 2019", dijo el periodista hace dos meses.



(Además: Compra de misiles, ¿nuevo lío de Álex Saab tras su extradición a EE. UU.?)



Ante la pregunta de Santos sobre las razones de la defensa pública de Rusia e Irán hacia Saab, Deniz explica que habría una doble justificación. Por un lado, dice, desde el comienzo existió una estrategia de desacreditación de las instituciones de Cabo Verde desde el chavismo y la defensa del hombre ahora extraditado. Para Roberto, los mensajes de Rusia y de Irán estaban en sintonía con dicha estrategia.



La segunda razón la explica de la siguiente manera: "No hay que olvidar que Álex Saab, en los últimos tiempos, se convirtió en una especie de bisagra de los negocios del chavismo, los negocios decididos por Nicolás Maduro, con este tipo de aliados... entiéndase Rusia, Irán y Turquía".



(Vea también: Guaidó afirma que suspensión del diálogo en México es irresponsable)



Según Deniz, podría existir un temor por parte de dichos países de que, con la extradición, se revele información que esos gobiernos no quieren que se sepa. Un ejemplo concreto que da Roberto, y que ya había revelado mediante reportajes periodísticos, tiene que ver con que, en 2019, Saab y un conjunto de socios estarían "manejando las exportaciones del petróleo venezolano que debería estar a manos de PDVSA". Muchas de las transacciones financieras se estaban efectuando en bancos rusos, explica el periodista.



Más adelante, Roberto Deniz dice que, además de Irán y Rusia, personas de países como Venezuela, Colombia, Turquía y Antigua y Barbuda estarían preocupadas sobre posibles revelaciones del rol y los movimientos financieros de Álex Saab.



Para el caso puntual de Colombia, Deniz considera que quienes podrían sentir preocupación son Piedad Córdoba -a quien han vinculado con Saab-, Abelardo de la Aspriella -quien fue el abogado principal de Saab en Colombia durante varios años- y Carlos Gutiérrez Robayo, quien fue en algún momento la cara visible de un negocio energético de Álex.



(Puede consultar: Duque: Saab le ayudaba al lavado de activos a la dictadura de Maduro)



En el capítulo completo de 'Dossier Venezuela' también interviene el periodista Antonio Delgado, del 'Miami Herald', sobre la extradición de Saab -que aún no se hacía efectiva cuando se estrenó esta entrega de la serie periodística-. Más adelante, Santos habla con el experto Antonio de la Cruz sobre los cambios de gabinete de Maduro y las negociaciones del régimen y la oposición.

