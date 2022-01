En el más reciente capítulo de Dossier Venezuela, serie dirigida por Francisco Santos, el analista y experto en Venezuela Antonio de la Cruz examinó el escenario político que vendrá para dicho país en 2022.



Esto luego de acciones políticas importantes como la renovación del mandato del gobierno interino de Juan Guaidó o la pérdida de las elecciones por parte del chavismo en Barinas.

Según señaló el experto en el episodio de Dossier Venezuela, Maduro arranca un 2022 con el mismo escenario político y social que vivía para el 2021.



“Cuando vemos el 2022 con una perspectiva de cómo quedamos, quedamos con dos asambleas, dos presidencias, dos tribunales. Se mantiene la dinámica, algo que Maduro venía buscando cambiar”, afirmó Cruz.



Incluso, el analista aseguró que el gobierno de Maduro vive un escenario mucho más débil este nuevo año si se tiene en cuenta que perdió apoyo popular y que no se han dado los resultados que esperaba para derrocar el gobierno interino.



“Maduro no logró el apoyo tras pedir la vigilancia de la Unión Europea en las elecciones. De hecho obtuvo un resultado que no esperaba, perdió el apoyo popular. Ya Maduro, a pesar de estar en el poder por más de ocho años, y con los programas sociales y el poder social, perdió el voto popular. No le dio resultado, no logró que la maniobra dentro de la oposición implosionara en el gobierno interino”, dijo.



Según Cruz, en 2021 Maduro intentó cambiar la cara del régimen acabando con el interinato de Guaidó e intentado recuperar la legitimidad que perdió ante las grandes potencias.

Sin embargo, como no lo ha logrado, el analista asegura que en 2022, lo que se espera es que el régimen opte por una radicalización para provocar un cambio.



“El régimen está decidido a radicalizarse (...) Opta por amenazar a la asamblea. Tienen que ir a un momento de radicalización para poder ver si pueden provocar un cambio, un reconocimiento de EE. UU., al poner presos que estén en Venezuela pueden generar presión y hasta el mismo Guaidó fue amenazado”, afirmó.



En Dossier Venezuela, Cruz aseguró que, viendo las condiciones de 2021, Maduro no tiene las condiciones para sostenerse en Venezuela.



“Cuando veo la manera como se comporta, si se repiten las condiciones del 2021, no tiene las condiciones para seguir sosteniendo el país para que funcione”.



Al contrario, Guaidó tendría una nueva oportunidad para encauzar su lucha y decidir el futuro de los venezolanos.



El experto también se refirió a los posibles escenarios en el plano internacional, en el que podría darse un posible accionar de Estados Unidos para mostrar su poderío y su fuerza.



Además, habló sobre lo que debería hacer Colombia en sus relaciones con Venezuela, teniendo en cuenta el escenario electoral que se aproxima en nuestro país.



Todo esto y más en el episodio Dossier Venezuela: así será el escenario político para 2022.

