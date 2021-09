Dossier Venezuela: Maduro, gana y gana en la negociación

En México, desde agosto, se desarrolla un diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición venezolana. El próximo encuentro será entre el 24 y el 27 de septiembre. ¿Qué está pasando allí? ¿Hay escepticismo u optimismo? ¿Por qué?



Esas son los temas principales del cuarto episodio de Dossier Venezuela. Esta vez, Francisco Santos entrevista a Carlos Berrizbeitia, diputado que lleva más de 15 años en la Asamblea Nacional de Venezuela, y a Moisés Rendón, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un instituto de investigación política.



(Puede interesarle: Maduro y la oposición retoman el diálogo en medio de advertencias)

Ante la pregunta de si es escéptico frente a la negociación en México, Carlos Berrizbeitia, del partido 'Proyecto Venezuela', le contesta a Francisco Santos que "lamentablemente, sí". Y agrega: "Digo 'lamentablemente' porque quisiera decirte otra cosa. Son dos reuniones las que han habido; acaba de terminar la segunda. Y en esas dos reuniones el régimen de Maduro es el que ha marcado la pauta en la agenda, en los tiempos".



(También: ¿Cuál es la historia de vida del presidente Nicolás Maduro?)



Para el diputado, quien impone las condiciones en una negociación es quien va ganando; en ese caso, considera que el régimen de Nicolás Maduro es el que lleva la delantera. Y lo ejemplifica recordando el veto que se le impuso a Carlos Vecchio, embajador venezolano ante Estados Unidos del gobierno interino de Juan Guaidó.



A horas de iniciar el diálogo con la oposición el pasado 13 de agosto, el régimen amenazó con bajarse de dicha negociación por la presencia de Vecchio. Berrizbeitia considera que es un "singo de debilidad tremendo ante el régimen haber aceptado un veto".



"No solamente soy escéptico, sino que creo que no vamos a lograr nada sino reforzar a Maduro en el poder; y ganar tiempo, como lo ha hecho con las otras reuniones, entre comillas, de diálogo con la oposición", dice el diputado.



(Consulte: Con inclusión al diálogo de México, Maduro busca evitar extradición de Saab)



Por su parte, Moisés Rendón, estudioso de la situación del vecino país, dice que tiene sus reservas "en cuanto a que un nuevo proceso en Venezuela de negociación pueda rendir resultados satisfactorios para todas las partes".



Rendón recuerda han habido más doce de estos procesos desde que Hugo Chávez entró en el poder en 1999, pero ninguno de ellos ha traído resultados positivos. Para él, esa ya es una razón para ser escéptico. Sin embargo, dice que hay factores nuevos en el proceso actual que antes no se tenían; por ejemplo, la presencia de de países de la comunidad internacional. El experto explica que esa ausencia dejó el proceso muy débil en ocasiones pasadas.



(Lea además: Monómeros es y será de los venezolanos: Guaidó)



Los denominados 'países amigos' de la oposición en la negociación actual son Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Holanda y Colombia. Por el lado del régimen de Maduro se encuentran China, Irán, Turquía, Argentina y Nicaragua.

Vea los capítulos anteriores:

- Capítulo 3: El juego mortal de los presos políticos



- Capítulo 2: ¿Quién le teme a lo que confiese Álex Saab?



- Capítulo 1: La negociación de Venezuela