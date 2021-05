Disidentes de las Farc habrían secuestrado a 6 militares venezolanos

Al menos seis militares venezolanos fueron secuestrados por un grupo de disidentes de las Farc, a los que combaten desde el pasado 21 de marzo en el fronterizo estado Apure, denunció este domingo la ONG Fundaredes.

"Hoy debemos informar que tenemos conocimiento de la existencia de un video, en el cual los guerrilleros muestran a seis de los efectivos (militares) desaparecidos que se encuentran en calidad de rehenes. Este material audiovisual está en manos de jefes de la (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) FANB", escribió en Twitter el director de Fundaredes, Javier Tarazona.



Las fuentes oficiales y castrenses han difundido escasa información sobre los combates en Apure y ni siquiera han confirmado a qué grupo combaten. En un inicio, reportaron la muerte de ocho militares y nueve "terroristas" entre el 21 de marzo y el 5 de abril. Posteriormente, estallaron nuevos combates en los que informaron de varias muertes, pero no detallaron el número.



Según Tarazona, la intención de los disidentes de las Farc es usar a estos militares secuestrados como "como piezas de negociación". "Por ello, como defensor de los derechos humanos, levanto la voz exigiendo al Estado venezolano que se pronuncia sobre esta situación y que informe a las familias de los militares, no más opacidad", subrayó.



Inicialmente, Fundaredes dijo haber recibido información de la desaparición de diez militares durante los combates en Apure, fronterizo con el departamento colombiano de Arauca y aseguró que sus familias "han buscado desesperadamente información sobre su paradero y las autoridades se les han negado". Por ello, Tarazona dijo que la vida de esos diez militares "es responsabilidad del Estado venezolano" y pidió que a los seis que han reportado como secuestrados no los dejen "abandonados". Ante la falta de datos oficiales, hasta el momento Fundaredes ha sido una de las principales fuentes en la zona.



El pasado 29 de abril, el líder opositor Juan Guaidó aseguró que, en los combates desatados tras el 5 de abril, fallecieron nueve militares venezolanos más y facilitó sus nombres, pese a que ninguna fuente oficial o castrense ratificó esa información.



Hasta el momento, la única identificación del grupo armado al que combaten los militares son unas fotos que han difundido y en las que pueden verse con los logos y siglas de la antigua guerrilla de las Farc.



EFE

Caracas