Diosdado Cabello, involucrado en acusaciones por lavado de dinero

El diputado opositor venezolano Ismael García entregó este viernes a la Justicia de Estados Unidos "nuevas y numerosas" pruebas sobre una supuesta red de lavado de dinero de más de 1.300 millones de dólares cuyo cabecilla sería el dirigente chavista Diosdado Cabello.



En declaraciones a la prensa a la salida de la Fiscalía en Miami (EE. UU.), García confirmó que acababa de hacer entrega de un "conjunto de pruebas e información muy detallada" que pone al descubierto los "tentáculos de Cabello" en Estados Unidos, el entramado empresarial montado para lavar activos.

Este miércoles García había señalado en una conferencia de prensa que se trataba de una trama de lavado de activos procedentes del narcotráfico, la corrupción y múltiples "actividades ilícitas" en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y España que involucra a familiares directos de Cabello y a la constructora brasileña Odebrecht.



"Hoy (viernes) hemos aportado al Ministerio Fiscal estadounidense nuevos elementos para la investigación" en marcha, una extensa información que revela, dijo el venezolano, los nombres de empresas, personas, testaferros de Cabello y número de cuentas bancarias, entre otros datos, ligados a esta trama delictiva.



"En Venezuela no hay comida ni medicinas. No hay transporte y los hospitales no funcionan. La gente está huyendo. Es una diáspora, y de los 350.000 millones de dólares que se robaron, una parte importante la ha manejado Cabello", presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, aseguró.



El opositor venezolano está convencido que se va a producir un "cambio de Gobierno" en Venezuela, y, cuando esto suceda, "queremos que haya una ley de repatriación de capitales" que se destine a la reconstrucción y recuperación del país.

Precisó que ha contado con el apoyo de la exfiscal venezolana Luisa Ortega desde que, a finales de mayo pasado, presentase las primeras pruebas ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.



Entonces García relacionó con la red criminal, a la que llama "Cartel El Mazo", al exministro de Turismo Pedro Morejón, a quien llamó testaferro de Cabello y una persona muy allegada a él, sin especificar de quién se trata, y a Rafael Sarría Díaz, vinculado este año a la lista de delincuentes internacionales elaborada por el Departamento del Tesoro estadounidense.



También mencionó a parientes de Cabello, entre ellos a Luis Alfredo Campos Cabello, Gerson Jesús Campos Cabello, Alfonso Pérez Cabello y José David Cabello. Señaló que presentó como pruebas, entre otras, cuentas bancarias en Estados Unidos y Panamá, y nombres de empresas, varias de ellas con sede en Madrid, como el consorcio TSE Arietis C.A., que reflejan "contrataciones públicas de obras de infraestructura, especialmente con Odebrecht y con PDVSA", la petrolera estatal.



La Fiscalía de EE. UU., por su parte, no ha confirmado ni negado esta misma semana que se estuviera adelantando una investigación contra Cabello.



EFE