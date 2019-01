Diplomáticos de Guaidó no negociarían la salida de Nicolás Maduro

Diplomáticos de la administración del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazaron este miércoles en Washington cualquier oferta de negociación que no conduzca a la salida inmediata de Nicolás Maduro. Esto luego de que algunos países, y el secretario general de la ONU Antonio Guterres, hicieran un nuevo llamado al diálogo entre el gobierno y la oposición.

"No podemos dejarnos manipular nuevamente por la dictadura como lo hicieron en el 2014, el 2015, el 2016 y el 2017 cuando ofrecieron diálogo. La única negociación que está pendiente es su salida del poder", dijo el embajador designado por Juan Guaidó en EE. UU., Carlos Vecchio, durante un foro organizado por el Atlantic Council al que asistieron otros embajadores de la región y representantes de la Unión Europea.

Según Vecchio, es imposible la recuperación económica y política del país mientras Maduro continué en el palacio de Miraflores. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se sumó a la postura llamando "ridículas" las ofertas que han surgido en las últimas horas para revivir los diálogos.



"La negociación pendiente es para terminar con la usurpación. Acá no hay partes iguales pues el objetivo es redemocratizar al país. Cualquiera que trabaje en esa dirección tiene todo el respaldo de la OEA. El que no que se haga a un lado", dijo el secretario visiblemente alterado ante las ofertas que han llegado de naciones que promueven volver a una mesa de diálogo.



En ese contexto, Vecchio le pidió a la Unión Europea -grupo que aún no reconoce a Guaidó- que se sume cuanto antes a los países que han aceptado al presidente de la Asamblea Nacional como el mandatario legítimo y reclaman elecciones libres y transparentes.

Julio Borges, embajador de Guaidó ante el llamado Grupo de Lima, dijo también que Maduro contaba con menos del 1% de apoyo entre las fuerzas armadas y que la única razón por la que seguía en el poder era el trabajo que venía haciendo Cuba a través de su aparato de inteligencia.



Ambos funcionarios se refirieron al inminente envío de ayuda humanitaria. Sin entrar en detalles, confirmaron que la idea es llegar a todas las fronteras, incluidas las marítimas con cargamentos de medicinas y alimentos para los más necesitados.



"La ayuda no llegará disfrazada ni de manera violenta. Llegará rápido y va a retar a las fuerzas de seguridad. Van a tener que decidir si permiten que el pueblo se alimente gracias a la solidaridad del mundo o la bloquean y repiten la tragedia de los últimos años", afirmó Borges.

Vecchio, por otra parte, aseguró que continuaba las conversaciones con las autoridades de Estados Unidos para proceder a la toma de los activos de Venezuela en este país. Entre ellos, la Embajada que se encuentra en Washington y que permanece cerrada con cadenas y candados que dejaron sus antiguos ocupantes.



El embajador reiteró que, si bien la toma era inminente, se estaba llevando a cabo con todas las precauciones para asegurar que fuera un proceso legal y acorde con los tratados internacionales.



Es un trámite similar al que se está adelantando para poder acceder a los activos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las ganancias de CITGO (corporación refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina) que EE. UU. ordenó congelar esta semana.



Almagro, en sus declaraciones a la prensa, también dio a entender que, a su juicio, el dueño del asiento de Venezuela en la OEA es Gustavo Tarre, que fue nombrado por Guaidó para ocupar ese puesto. Reconoció, eso sí, que lo más probable es que "algún país" eleve una queja y el tema tenga que ser resuelto más adelante por una Asamblea de Cancilleres.

Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

Twitter: @sergom68